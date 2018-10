Flambée de la mercuriale

Par DDK | Il ya 1 heure | 136 lecture(s)

Les chefs de famille présents en force, mardi dernier, au marché hebdomadaire de M'chedallah n'arrivaient pas à s'expliquer la flambée soudaine de la mercuriale intervenue ces derniers jours à leur grande déception. «Les prix des légumes ont grimpé de façon vertigineuse sans que l'on sache pourquoi. En tout cas, il n'y a que les citoyens de petites et moyennes bourses qui font les frais de cette hausse injustifiée», se désole un père de famille accosté audit souk. Un petit tour dans le compartiment réservé aux fruits et légumes nous a renseignés sur cette augmentation des tarifs de ces produits de large consommation. Hormis l'oignon, cédé à 40 DA/kg, le reste des légumes a connu une hausse assez sensible des prix. Si l'on commence par le légume, comme on dit, des "pauvres", la pomme de terre, celle-ci a atteint des tarifs exagérés pour les ménages à revenus modestes. Elle était cédée entre 65 et 70 DA/kg avec en sus une qualité qui laisse à désirer. Les autres légumes n'étaient pas en reste puisqu’ils ont enregistré tous des hausses palpables en un laps de temps très court. A l’instar des haricots cédés entre 130 et 150 DA/kg, la courgette à 150 DA/kg, le poivron et le piment étaient, quant à eux, "cotés" entre 120 et 150 DA/kg, et la laitue entre 100 et 120 DA/kg. Dans le même sillage, les autres légumes ont aussi "emboîté" le pas à ceux cités précédemment. La carotte caracolait à 100 DA/kg, la tomate vendue entre 100 et 120 DA/kg et la betterave coûtait entre 80 et 100 DA, pour ne citer que ces produits de base. De leur côté, les fruits, même de saison, sont restés "scotchés" à leur anciens tarifs chers au demeurant. Les raisins étaient cédés entre 130 et 150 DA/kg, la pomme rouge d'Aris, région des Aurès, valait 150 DA/kg, la poire proposée à 130 DA et enfin la mandarine, qui fait une entrée "tonitruante" au marché, même encore «immature», caracolait à 250 DA/kg.

Y.S