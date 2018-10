Vandalisme au quartier de Zouzamen

Par DDK | Il ya 1 heure | 168 lecture(s)

Le quartier périphérique de Zouzamen, situé en bas de l’ancienne ville de M'chedallah, a été modernisé, il y a deux années de cela, à la faveur d'une réhabilitation complète de son boulevard principal. Néanmoins, les choses commencent à virer "au cauchemar", et ce avec la dégradation du site pourvu en mobiliers et équipements urbains afférents. En effet, une virée récente dans ce faubourg a renseigné sur cet état de fait peu reluisant. Sur la rive gauche de ce boulevard, en allant vers "La Caps", un autre quartier limitrophe, il a été constaté l'arrachage systématique d'au moins une douzaine de lampadaires. La violence des actes de destruction opérés par des inconnus, il n'y pas longtemps de cela, a été telle qu'il ne reste de ces équipements d'éclairage que...les fils électriques que des mains apparemment "soucieuses" de la sécurité des piétons ont couvert avec des pierres pour faire éviter aux enfants surtout de les toucher et de provoquer leur électrocution. Ces actes de destruction de biens publics, condamnables au demeurant, ont plongé ce quartier dans une obscurité quasi-totale. Les candélabres qui sont épargnés par ces actes de vandalisme continuent vaille que vaille à éclairer un tant soit peu les lieux. Le décor constaté est vraiment chaotique et désolant à la fois dans ce quartier pourtant modernisé, et ce, après ces actes de dégradation qui ne bénéficient malheureusement à personne. Ajoutons à cela, ces travaux sur le réseau AEP de ce quartier qui ne sont pas encore achevés, laissant des cratères béants sur les abords de la chaussée où les eaux des pluies et la boue s'y accumulent. Et comme pour "couronner" le tout, les détritus ont envahi aussi les lieux, charriés surtout par les dernières pluies torrentielles qui sont tombées sur la région. «C'est malheureux que de constater la détérioration de l'état de notre quartier qui offrait juste après la livraison des travaux de sa modernisation une belle vue. A présent, et avec les derniers actes de destruction des lampadaires et l'avancée des déchets, Zouzamen donne l'aspect d'un quartier qui a subi à s'y méprendre une razzia», nous rétorque un des habitants interrogé à ce sujet. Par ailleurs, il est relevé que ce quartier est en passe de s'enrichir d'un nouveau parc immobilier avec la livraison prochaine d'un quota de 80 autres logements de type LPA, ajoutés aux 80 autres qui sont en instance d'attribution. Les travaux dans ce chantier sont au stade de finition, a-t-on constaté sur les lieux.

Y.Samir