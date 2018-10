Coup d’envoi aujourd’hui à partir d’Aghbalou

Par DDK | Il ya 1 heure | 149 lecture(s)

La subdivision agricole de M'chedallah s’apprête à lancer la campagne de vaccination bovine contre la fièvre aphteuse et l'antirabique. Nous apprenons d'une source proche de cette institution que ce sont pas moins de six (6) praticiens privés de la santé animale qui se sont manifestés pour signer des conventions et participer à cette campagne qui sera lancée ce dimanche à partir de la commune d'Aghbalou pour s'étendre aux restes des municipalités dépendantes de la circonscription agricole de M'chedallah, à savoir, Chorfa, Saharidj et enfin la commune de M'chedallah. Ces deux vaccins, ajoute notre source, seront prodigués tant au cheptel bovin des étables que celui des pâturages collectifs en haute montagne. Ainsi, et avec ces vaccins, ce cheptel aurait une couverture sanitaire d'une durée de 12 mois contre ces deux maladies endémiques. On nous apprend que dans le cas d'un dépistage et de confirmation de l'une ou l'autre de ces maladies, il sera procédé immédiatement à une nouvelle campagne de vaccination à titre préventif même avant terme.

O. S.