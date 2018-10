Tension sur l’aide à l’habitat rural

Par DDK | Il ya 12 minutes | 12 lecture(s)

L’offre en termes d’aides à l’habitat rural a été réduite d’une manière sensible ces dernières années dans la wilaya de Bouira.

Cette réduction est intervenue dans un contexte économique difficile marqué par le recul des prix du pétrole et dans son sillage la raréfaction des ressources financières. Situation qui a amené les pouvoirs publics à revoir à la baisse les quotas des aides à l’habitat rural allouées aux wilayas et aux daïras et communes. A titre d’illustration, certaines communes de Bouira qui avaient droit à des centaines d’aides durant les années 2000, se sont vues attribuer à partir de 2015 seulement quelques unités. En 2017, le quota alloué à beaucoup de communes s’élevait à seulement vingt (20) aides. Entre-temps, les demandes au niveau des communes se sont accumulées pour atteindre des centaines. Surtout dans les communes de montagne où la demande est nettement plus importante. La commune de Kadiria, a enregistré près de 450 demandes. Dans celle d’Aghbalou, durant le précédent exercice, l’on évoquait près de 1000 demandes. Actuellement, les services de l’APC d’Aghbalou parlent de 1400 demandes de cette aide. Les gestionnaires de cette commune se disent incapables de gérer cette situation. Cependant, durant cette année 2018, et à la faveur du quota de 1000 nouvelles unités accordées par le ministère de l’Habitat au début de l’année, les services de la wilaya ont revu à la hausse les quotas au profit de plusieurs communes. A Aghbalou par exemple, le quota attribué en 2018 a atteint les 80 aides contre seulement dix (10) en 2017. A Kadiria, un quota similaire a été attribué à la commune et les décisions viennent d’être notifiées aux bénéficiaires. Ces nouveaux quotas ont diminué un tant soit peu la tension sur ce segment du logement et ont surtout permis aux communes de respirer. Mais cela est loin de régler le problème, car la demande est toujours aussi forte. Pour l’endiguer, il faudrait des quotas encore plus consistants. Signalons que les services des communes ont été destinataires, la semaine dernière, de courriers des services de la wilaya les instruisant de recenser tous les demandeurs des aides à l’habitat rural en prévision probablement de l’inscription d’un nouveau programme. Il est utile de préciser que lors des conseils de wilayas tenus en début de l’année et consacrés au développement local, le wali de Bouira Mustapha Limani qui répondait aux plaintes des maires quant aux quotas réduits qui leur étaient attribués, avait exhorté ces élus de consommer d’abord les quotas existants pour en réclamer des nouveaux. En effet, et d’après des données de la wilaya, des centaines de bénéficiaires de ces aides n’ont pas encore lancés les travaux de ces habitations. Certains ont en revanche consommé une première tranche de l’aide sans avoir mené à terme les chantiers. Du coup, pour les services de la wilaya, tout nouveau quota est tributaire de l’assainissement des anciens programmes alloués.

Djamel M.