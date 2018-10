Le réseau routier en piteux état

Par DDK | Il ya 12 minutes | 10 lecture(s)

Le réseau routier du village Selloum, dans la commune d’Aghbalou, se trouve dans un état peu enviable. En effet, ce village, habité par environ 6000 âmes, continue de faire face à ce problème de routes et d'accès internes lesquels sont dégradés et mal-en-point. La RN15 qui passe par ce patelin haut perché n'est pas logée, non plus, à meilleure enseigne, puisqu'elle est détériorée et délabrée à plusieurs endroits. Les dernières intempéries enregistrées dans la région ont mis à mal le réseau routier qui alimente cette localité, avec des torrents et des ruissellements des eaux pluviales qui ont envahi tous les chemins. Cependant, ce qui a rajouté une couche à cette situation délétère, ce sont ces tranchées mal remblayées et non remises en l'état résultant des travaux de raccordement du village aux divers réseaux comme la fibre optique, l'eau potable, le gaz de ville et autres. Les travaux qui étaient concentrés sur les accotements et même sur les bords de la RN15 qui passe par cette localité, ont défiguré la chaussée. Le colmatage et le compactage de ces tranchées avec de la terre, n'ont pas résisté au déferlement des eaux pluviales lesquelles ont fini par échancrer et creuser ces mêmes tranchées qui se sont transformées en rigoles où coulent les eaux des pluies. Le problème de la remise en l'état se pose toujours avec plus d'acuité à la livraison des travaux de raccordement aux réseaux divers. L'appréhension des villageois va crescendo à mesure que la saison hivernale s'approche avec son lot de pluies et de neiges abondantes. Ces éléments de la nature induisent à chaque fois des retombées néfastes sur le réseau routier, cela sans omettre les ruelles et les différents accès internes de ce village qui s'embourbent et se détériorent à la moindre goutte de pluie, car non aménagés pour la plupart. La hantise des habitants est d'autant plus présente en ce qui concerne les affaissements, les éboulements et autres glissements de terrains, surtout sur les abords des chemins longeant les falaises et les ravins, où le sol est instable. Les récurrents glissements de terrains qui se sont produits par le passé hantent encore les esprits des villageois lesquels ne savent plus à quel saint se vouer pour apporter la solution idoine à ce lancinant problème.

Y Samir