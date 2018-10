Les travaux «bâclés»

Par DDK | Il ya 1 heure | 132 lecture(s)

Une opération de revêtement en bitume bitumeux (BB) de la route qui relie le village Ath Vouali, dans la commune d’Ath Mansour à la commune voisine de Béni- Mansour (w de Béjaïa) via Thihmamine a été menée à terme jeudi passé. Seulement cette opération présente plusieurs carences qui doivent être prises en charge. A commencer par l'absence de fossés de drainage. Ces ouvrages ont été pourtant tracés mais n’ont pas été réalisés. La deuxième carence constatée sur les lieux est la perte de l'indispensable forme de pente à la sortie est de la trémie qui aboutit sur une accumulation de l'eau comme en témoignent les flaques d’eau qui s’y sont formées. Au niveau de cette trémie de la pénétrante autoroute Ahnif/Béjaïa, il est constaté un inquiétant affaissement de l'accotement du coté nord. Celui-ci doit être pris en charge en urgence si l’on veut éviter l’écoulement de boue et l’obstruction de la route, surtout si l’on sait qu’on est en saison de pluie, et le risque de glissement de terrain est accru. Les représentants des villages Ath Vouali et Thilmathine qui nous ont accompagnés sur les lieux nous ont montré une conduite d'AEP en PHD alimentant Thilmathine à partir du nouveau réservoir d'Ath Vouali, qui n’a pas été recouverte. En effet, sur un linéaire de 400 mètres, ladite conduite n’est pas enfouie sous terre. Pis encore, elle est scellée aux parois de la trémie dont le revêtement en asphalte a été exécuté sans qu'il ne soit procédé aux obligatoires fourreaux pour tous les ouvrages souterrains d'utilité publique. A environ 60 mètres de cette trémie, l'entreprise chinoise chargée de la réalisation des travaux, a procédé aux terrassements d'un terrain qu'elle a aménagé en parc de stationnement pour ses camions et engins de travaux publics. Lors de ces terrassements, le rejet principal sud du chef-lieu de commune d'Ath Mansour a été enseveli et complètement obstrué. A l'heure actuelle, les eaux usées de ce rejet coulent à ciel ouvert par effet de refoulement. Un cas classé point noir par les services techniques de l'APC d'Ath Mansour, nous apprennent nos accompagnateurs. Le cas de ces lieux doit faire l’objet d'une sortie des services techniques concernés pour remédier à toutes ces carences à un caractère urgent.

O. S.