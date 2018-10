Les routes dans un état chaotique

Par DDK | Il ya 1 heure | 128 lecture(s)

Qu’elles soient communales, de wilaya ou nationales, les routes de la wilaya de Bouira sont pour la plupart en état de dégradation. A l’approche de la saison des pluies et des neiges, cette situation peu reluisante des voies d’accès ne peut être que source de désagréments et pour les usagers de la route et pour le citoyen lambda. En effet, la dégradation constatée au niveau des diverses routes de la wilaya de Bouira pose problème surtout si l’on sait qu’ils sont des milliers à prendre le transport et des milliers de véhiculés à rouler sur ces routes. Du coup, les déplacements au quotidien sont loin d’être de tout repos. La commune d’Ain Laloui figure parmi les plus touchées par cet état de fait. «La commune d’Ain Laloui compte un certain nombre de routes en dégradation totale», ont souligné les élus de l’assemblée populaire de la wilaya dans un rapport sur la situation des routes dans cette commune et à travers la wilaya en général. Ces élus, membres de la commission des transports de l’APW, ont eu à effectuer des visites de terrain des diverses routes de la wilaya. En effet, et selon le rapport de cette commission, le chemin communal (CC) reliant la commune d’Ain Laloui au cimetière communal est impraticable et inaccessible. Cette situation devient encore plus compliquée à l’approche de la saison hivernale et des changements climatiques. Le même rapport souligne que ce chemin est une piste de terre battue qui se transforme en bourbier en temps de pluie. «Il est souhaité l’engagement des travaux de réhabilitation de cette route dans les plus brefs délais. Cela revêt un caractère d’urgence. Ce sont des centaines de citoyens qui résident dans les environs», a préconisé la commission des transports de l’APW. Par ailleurs, la route reliant Ain Laloui à Salamt puis à Ain Lahdjar sur une distance de 3.5 km est également dans un piteux état. Cette voie d’accès est jonchée de nids de poules et de trous béants. Selon le même document, malgré les efforts effectués par les autorités de la commune pour réparer cette route, les travaux engagés restent insuffisants. La route est devenue particulièrement difficile à emprunter. Pis encore, elle est très empruntée surtout par les écoliers de l’école primaire de Salamat et des dizaines de citoyens habitant Ain Lahdjar. Le chemin reliant les communes d’Ain Laloui, Ain Lahdjer et El Hachimia, est actuellement en état de piste. Selon la commission de l’APW, cette route pourrait représenter un raccourci en cas d’encombrement sur la route nationale n°8. Le cas de la route reliant Ain Laloui à El Hachimia enjambée par un pont d’une largeur de trois (3) mètres est aussi à noter. Cet ouvrage exigu représente un danger pour toutes sortes de véhicules ainsi que pour les élèves qui l’empruntent au quotidien. «L’idéal serait d’élargir ce pont ou créer un trottoir afin de protéger les élèves qui l’utilisent», a ajouté la commission des transports de l’APW. En plus des routes précédemment citées, la route communale d’Ouled Amar présente des dégradations de son revêtement. Cette voie d’accès nécessite une réhabilitation sur une distance de 5.2 km. Le tronçon reliant la RN 18 à la RN 97 nécessite aussi des travaux de réfection. Ain Laloui n’est, cependant, pas l’unique commune à souffrir de cette situation critique, beaucoup de municipalités de la wilaya font face aux mêmes problèmes de dégradation du réseau routier. Cette situation est à l’origine de plusieurs accidents de la route. Des accidents qui pourraient être évités sinon réduits si les pouvoirs publics arrivent à prendre en charge toutes les insuffisances constatées sur le réseau routier.

Sarah Madani