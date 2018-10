Togi, une bourgade délaissée

Par DDK | Il ya 1 heure | 118 lecture(s)

Certes la bourgade de Togi, située à 5 kms du chef-lieu de Chorfa, était, il y a quelques décennies de cela, une vaste oliveraie avant de connaître une urbanisation galopante ces dernières années, au terme de l'arrachage de milliers d'oliviers pour les besoins de construction. A présent, c'est un petit village qui s'est dessiné, et qui continue à s'agrandir par une urbanisation effrénée. Longeant la RN26, Togi a vu l'édification de petites villas au bas desquels des locaux commerciaux ont ouvert pour servir dans diverses activités commerciales. Des entrepôts de fabrication et de vente de matériaux de construction ont également vu le jour à proximité de la RN26, en sus des ateliers de mécanique, des aires de stockage des déchets recyclables...Bref, la bourgade connaît une activité économique florissante aidée dans cela par la proximité de la RN15 qui connaît un trafic routier quotidien intense. Néanmoins, au delà de ce constat, il y a lieu de souligner les carences, notamment en aménagement urbain, auxquelles se trouve confronté ce village rustique. En effet, s'agissant par exemple de l'assainissement, il existe encore des pâtés de maisons qui ne sont pas encore raccordés au réseau. Des fosses septiques sont aménagées par la force des choses en attendant le branchement à l'assainissement. Il s'agit surtout des nouvelles habitations. Les accès internes de cette bourgade ne sont pas encore bitumés. En conséquence, ils s'embourbent à la tombée de la pluie, gênant les déplacements que ce soit à pied ou par voiture. L'éclairage public, même s'il existe, accuse néanmoins des carences à certains endroits, ce qui met mal à l'aise les habitants qui ont peur pour leur sécurité. «Pendant la nuit, notre quartier plonge carrément dans l'obscurité. Ce qui crée un sentiment d'inquiétude et d'appréhension, du fait qu'à la faveur de la nuit, des actes de vol ou même d'agression peuvent se produire. En plus, à la tombée de la pluie, les lieux deviennent marécageux avec des flaques d'eau et de la boue partout. Il faudra toujours se munir d'une torche puissante pour voir où mettre les pieds, si on se hasarde à sortir dehors», constate amèrement l'un des habitants de cette bourgade. Les habitants de Togi attendent donc un geste des responsables de la commune de Chorfa pour prendre en charge toutes ces insuffisances.

Y. S.