Des plants d'arbres fruitiers à distribuer

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

La commune de Chorfa, sise à 50 kms à l'est de Bouira, compte un verger arboricole impressionnant s'étendant sur des centaines d'hectares. En effet, cette localité est connue pour son tissu végétal touffu et étoffé. La majeure partie des vergers est occupée par les oliviers, alors que le reste est réparti variablement sur d'autres variétés d'arbres fruitiers comme les nèfles, les amandiers, les figuiers, les grenadiers, les pruniers et bien d'autres. L’arboriculture dans ces contrées connaît d’ailleurs un franc succès et un intérêt grandissant des petits paysans, lesquels procèdent à la plantation de nouveaux arbres fruitiers, histoire d’étoffer leurs vergers. On peut apprécier ces coins de verdure en longeant, entre autres, les RN 26 et 15 qui traversent cette municipalité. Les récoltes de ces arbres sont exposées à la vente sur les accotements de ces routes, comme il est le cas par ailleurs à Toughza, où la fameuse grenade locale est mise en vente sur les abords de la RN26 avec des tarifs oscillant entre 120 et 200 DA/kg. Par ailleurs, l'on apprend que la subdivision de l'agriculture de M'chedallah, dans l'optique de renforcer la filière arboricole de la région, a informé les paysans de la localité de la disponibilité des arbres fruitiers à planter et ce dans le cadre du Fonds national de développement rural (FNDR). Les propriétaires de terrains agricoles, dont la superficie est comprise entre 0.5 et 1 ha, sont donc priés de se rapprocher de cette administration, sise au quartier "La Caps" à M'chedallah, pour l'inscription et le dépôt des dossiers afférents afin de bénéficier de ces aides ô combien importantes. Les variétés d'arbres fruitiers proposés sont les oliviers, les amandiers, les arbres à pépins et les noyers. Ces aides, fixées préalablement en quotas, concernent respectivement : 55 aides de 100 plants d'oliviers chacune, 35 autres aides de 100 noyers chacune, 100 autres pour les amandiers par bénéficiaires et enfin 14 aides de 100 plants chacune pour les arbres à pépins. Dans le même sillage, en plus du dossier à constituer, les paysans doivent justifier n’avoir jamais bénéficié auparavant d'une aide dans le cadre du FNDR, et de la possession d’un terrain agricole, dont la superficie est comprise entre 0.5 et 1 ha. Le dépôt des dossiers au niveau de ladite subdivision est programmé du 25/10/2018 au 14/11/2018. Toutefois, les services agricoles informent que la sélection des dossiers des postulants sera soumise au tirage au sort, cela, si la demande dépasse l'offre.

Y Samir.