L'hiver s'installe

Le climat hivernal est entré de plein pied et précocement cette année à travers la région de M’chedallah. En effet, le décor naturel change progressivement de forme en passant du clair de la saison sèche au gris de l'hiver accompagné de brume, pluie et du froid mordant à partir de la deuxième semaine du mois de novembre. Dans les villages de montagne comme à Saharidj et Aghbalou, et aussi la plaine du Sahel, les citoyens ont tiré les vêtements chauds et se préparent à affronter l'hiver qu'ils savent par expérience et les signes climatiques qu'il sera plutôt rude. La nouveauté depuis ces cinq dernières années est le fait que la population souffre moins du froid grâce à l'arrivée, dans plus de 90 % des foyers, du gaz naturel aux quatre coins de la daïra de M’chedallah. Aussi, les traditionnelles corvées du ramassage de provisions de bois de chauffage, de stockage de bonbonnes de gaz butane ou de mazout ne sont plus qu'un vieux souvenir pour une bonne partie des villageois de la région. En effet, beaucoup de localités ont vu l’arrivée du gaz de ville, exception faite de celle de Tamelaht dans la commune d'Ahnif, les deux villages de haute montagne à Saharidj que sont Ath Illiten et Imesdhourar et une grosse partie du chef-lieu de la commune d’Aghbalou. Au niveau de cette dernière, nous apprenons que le taux de raccordement au gaz de ville ne dépasse pas les 45%, c'est-à-dire plus de la moitié de la population de Takerboust n’est pas encore raccordée au réseau gaz. L’hiver sera donc rude dans ces contrées non encore raccordées au gaz et où il fait très froid. En ces temps de froid, l’autre préoccupation des citoyens et même des élus locaux reste les risques de fermetures des routes notamment dans les deux communes de montagne Saharidj et Aghbalou par les inévitables chutes de neige du fait que ces deux municipalités ne sont pas suffisamment dotées de moyens mécaniques pour dégager les routes. Il se trouve que même les services directement concernés par l'état des routes et la circulation automobile qu'est la subdivision des travaux publics (STP) de la daïra de M'chedallah n'est dotée que d'un chasse neige de faible puissance. Les moyens de STP et des communes de montagne sont très limités et ne peuvent faire face aux violents épisodes neigeux qui se profilent à l’horizon. Des hivers que d’aucuns estiment plus rugueux d’année en année et ce, en raison du dérèglement climatique. S'agissant du manque de moyens de déneigement, il faudrait que les pouvoirs publics y remédient avant l'arrivée des fortes perturbations climatiques qui iront du mois de décembre jusqu'au mois d'avril.

Oulaid Soualah