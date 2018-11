Écoles vétustes et dégradation soutenue

Par DDK | Il ya 59 minutes | 55 lecture(s)

En dépit des efforts consentis par les pouvoirs publics ces dernières années, afin de prendre en charge les insuffisances enregistrées au niveau de certaines infrastructures de l’éducation à travers la wilaya, il subsiste encore beaucoup de lacunes.

L’une des plus lancinantes concerne l’état de certaines infrastructures scolaires. Des infrastructures vétustes et qui ont pour la plupart des dizaines d’années d’existence. En effet, et depuis le début de l’année scolaire, les responsables de l’éducation ont été alertés sur le cas de nombreux établissements scolaires, surtout du premier cycle, en proie à la dégradation et la vétusté. A chaque fois, c’est le récurent problème de l’étanchéité qui est mis en avant car en temps de pluie la situation se corse davantage et perturbe la scolarité des enfants. Cette fois-ci, un problème similaire est signalé au niveau de l’école primaire du 1er novembre de Bordj Okhriss, une commune située au sud ouest de la wilaya de Bouira. Selon des parents d’élèves, au niveau de cette école, des salles de cours ont été inondées par les eaux de pluie lors des intempéries enregistrées cette semaine. Cette situation est due à un problème d’étanchéité. Les mêmes parents ont exhibés des photos sur lesquelles on aperçoit des trous béants dans le plafond d’une salle de cours. Sur plusieurs de ces photos, l’on voit la salle inondée par les eaux pluviales qui s’infiltrent du toit. Selon des parents, cette situation est déplorable, inconcevable. « Les conditions de scolarisation des enfants sont déplorables. Il aurait été préférable de fermer cette classe et réparer l’étanchéité pour couvrir les enfants», s’accordent à dire certains parents. Devant cette situation, ces parents d’élèves exigent qu’une opération de réfection soit menée le plus vite possible pour mettre un terme à l’infiltration des eaux pluviales et améliorer les conditions de scolarisation des enfants. Selon certains habitants de la ville de Bordj Khris, cet établissement scolaire est vieux de plus de trente ans et de nombreuses générations y ont été formées. L’école est vétuste et nécessite une opération de réfection. L’on apprend par ailleurs que beaucoup d’établissements scolaires à travers la daïra de Bordj sont très mal lotis et enregistrent beaucoup d’insuffisances. L’absence de raccordement au gaz de ville figure parmi ces carences. Les parents d’élèvent dressent ainsi un doigts qui en dit long sur ce qu’ils pensent de leur APC, sachant que la mairie est responsable des structures du primaire.

D. M.