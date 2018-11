Des dégâts à la moindre ondée !

Par DDK | Il ya 59 minutes | 65 lecture(s)

La région de M'chedallah a été balayée par une violente tempête de pluies et de vents qui ont fait de nouveaux dégâts. A commencer par la récolte des olives qui a le plus souffert de ces perturbations climatiques qui ont débuté dans la nuit du samedi à dimanche derniers pour se prolonger jusqu'à lundi soir. La récolte déjà fortement affectée par la mouche, a été en grande partie jetée à terre par les vents violents qui ont secoué les branches chargées de grains d’olives. Les grains qui forment un désolant tapis épais sous les oliviers, sont perdus sachant que la récolte n'est pas encore arrivée à maturité. Les dégâts suivants sont les débordements et inondations des eaux pluviales au niveau des mêmes points noirs à travers la région tels que la nouvelle ville de M'chedallah et les boulevards centraux de Raffour et Chorfa, au point où la circulation était bloquée durant des heures sachant que ces boulevards sont des tronçons de la RN15. Les causes de ces inondations sont les mêmes : il s'agit de la mauvaise réalisation des ouvrages de drainage ; regards et caniveaux dont les travaux étaient menés de manière bâclée lors de la réalisation du projet soi-disant de modernisation de ces trois (3) boulevards. Ces ouvrages étant souterrains, il ne serait pas facile d'éliminer les points noirs qu'ils constituent ni d’éloigner le danger des inondations à la moindre perturbation climatique. Notons enfin qu'il a été enregistré d'importantes chutes de pierres à partir des hautes falaises qui surplombent la RN30 à la sortie nord de la ville de M'chedallah au lieu dit «la gare Oumadhagh». Mais fort heureusement, aucune victime n’est à déplorer. Il est utile de préciser que de grosses pierres ont chuté de nuit directement sur la chaussée de cette route très fréquentée. C'est un autre point noir qui n'est toujours pas pris en charge. A chaque intempérie, l'on se contente de pousser de coté ces pierres qui chutent de plus de 100 mètres en attendant de nouvelles chutes durant les perturbations climatiques à venir. Un état de fait qui dure durant toute la saison humide qui s'étale sur la moitié de l'année.

Oulaid Soualah