Revoilà la foire commerciale !

Par DDK | Il ya 58 minutes | 64 lecture(s)

La ville de M'chedallah a renoué avec la foire commerciale qui a installé ses chapiteaux, ces jours-ci, sur un terrain jouxtant la cité "Nacerdine" dans la nouvelle ville. En effet, la manifestation, qui s'étalera du 24 octobre au 7 novembre prochain, est devenue le point d'attraction de centaines de citoyens qui s'y rendent pour les différents achats. Et c'est l'occasion aussi pour les femmes au foyer de la région de se dégourdir les jambes en se rendant dans cette enceinte où il est proposé toute une large gamme de produits divers. La présence féminine dans ces lieux est très remarquée au demeurant avec des familles qui s'enquièrent et achètent ce dont elles ont besoin. «Dans la foire il y a toujours des produits intéressants à voir et à acheter. Et puis ce n'est pas chaque jour que nous nous rendons aux foires. Celle qui se tient actuellement est une aubaine pour moi de sortir et voir ce qui se vend et acheter ce qui me plaît», affirme avec béatitude une mère de famille. C'est l'occasion aussi tant "rêvée" par les bambins de profiter des jeux mis à leur disposition dans cette foire comme les toboggans, le tournez-manège, les jeux multifonctions et autres équipements ludiques qui font leur bonheur. A l’intérieur de l'immense chapiteau comme aux alentours, des stands et autres points de vente proposent des tas de produits qui vont de la simple vaisselle à l'habillement en passant par l’ameublement, les cosmétiques, les jouets, les couvertures pour literie, les produits alimentaires, la bijouterie, les produits de phytothérapie, etc. Ainsi donc, la quinzaine se trouve prise d'assaut surtout les après-midi et les jours de repos, où il est difficile de frayer un passage tant le chapiteau se trouve à chaque fois plein comme un œuf. On y vient, en plus de la localité organisatrice, des communes limitrophes comme Ahnif, Ath Mansour, El Adjiba, Tazmalt, Chorfa, Aghbalou, Saharidj et bien d'autres et ce, pour "satisfaire" sa curiosité et faire les emplettes désirées. Les citoyens présents sur les lieux ont cette propension à chercher des nouveautés et des produits de consommation surtout à bas prix. Il faut souligner que les centaines de familles qui se rendent dans cette foire commerciale sont plutôt attirées par les prix pratiqués par les exposants. Certaines mères de familles profitent aussi les remises sur les prix des produits. Des prix qui, il faut le dire, sont attractifs et moins élevés que ceux pratiqués dans les commerces du centre-ville.

