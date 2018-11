Aménagement urbain pour six quartiers

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Pas moins de six quartiers du centre-ville de Lakhdaria vont bénéficier d’opérations d’aménagement urbain.

C’est du moins ce qu’ont annoncé les services de l’APC jeudi dernier. Selon la même source, il s’agit des quartiers du 5 juillet, 480, 210, 120, 32 et 81 logements. Un appel d’offres pour choisir les entreprises réalisatrices a été d’ores et déjà lancé par les services de la commune. Il est utile de préciser que beaucoup de quartiers du centre-ville de l’Ex Palestro accusent des insuffisances en matière d’aménagements. Pis encore, des projets d’aménagement urbain sont restés en souffrance durant de longues années, et les habitants n’ont cessé d’interpeller sur cet état de fait. Le cas le plus édifiant reste le projet d’aménagement du quartier Hamana qui a amené les membres de l’actuelle assemblée communale à mettre les bouchées doubles pour relancer ces projets en souffrance. L’APC a aussi lancé des travaux similaires au niveau de plusieurs localités relevant de la commune de Lakhdraia et vient tout juste de lancer des consultations en vue du lancement de nouvelles opérations. Parmi les opérations lancées, l’on peut citer celles ciblant les quartiers du 20 aout et celui de Maghraoui Ahmed. Inscrits dans le cadre des PCD, ces deux opérations ont nécessité une enveloppe de 170 millions de dinars pour un délai de réalisation de six mois. A Ouldach et Mehouane, il y a déjà quelques mois que des travaux d’aménagement ont été lancés par l’APC. Il faut dire que depuis son arrivée à la tête de l’APC, la maire Brahim Gourra et son équipe ont fait du dossier de l’aménagement une de leurs priorités. L’objectif reste selon ces responsables l’amélioration des conditions de vie des populations. Et toujours dans le même cadre, la commune de Lakhdaria a entrepris il y a de cela quelques mois, de vastes opérations de nettoyage. Des opérations qui ont ciblé beaucoup de quartiers de la ville et ses alentours et qui ont permis de redorer l’image des cités qui étaient en proie à l’insalubrité. Ces opérations menées chaque week-end, sont toujours en cours. L’objectif est d’offrir une belle image des cités et surtout d’impliquer le citoyen dans la sauvegarde de son environnement immédiat.

D. M.