Les 100 locaux commerciaux à l'abandon

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Triste et incompréhensible sort que celui réservé aux 100 locaux commerciaux sis au chef-lieu communal d'El Adjiba, situé à 25 kms de Bouira. En effet, cet ensemble d'immeubles "fantômes" est livré aux quatre vents en n'abritant malheureusement aucune activité commerciale ou artisanale au grand dam des habitants de cette localité. D'aucuns dans cette ville pensent que c’est de l'argent jeté par la fenêtre, du moment que ces locaux ne sont pas exploités par leurs bénéficiaires qui ont hésité à les occuper pour diverses raisons; comme l'absence de commodités et l'éloignement du centre-ville. Environ une quarantaine de jeunes ont été attributaires de ces locaux commerciaux, il y a des années de cela, mais ils ont refusé de les rejoindre à cause des motifs précités. Résultats : les 100 locaux sont restés vides et livrés aux garnements qui y ont élu domicile en s'adonnant à la boisson, à la débauche et à la consommation de stupéfiants. Cela sans évoquer les actes de dégradation perpétrés dans ces locaux avec la détérioration de l'intérieur comme l'arrachage de la boiserie. Les vitres ont pour leur part volé en éclats à plusieurs endroits. Les immondices et les détritus ont également envahis les lieux dans un chaos indescriptible. L'un des riverains de ce centre commercial n'a pas caché sa tristesse et à la fois sa colère envers cet abandon qui ne dit pas son nom en affirmant avec émoi : «C'est vraiment triste que de voir 100 locaux commerciaux livrés comme cela à l'abandon et à la dégradation. Ces locaux réalisés dans le cadre du programme des 100 locaux commerciaux par commune méritent d'être exploités quand même, car ce sont des dizaines de millions de dinars qui y ont été investis, et en retour, on les dégrade et on les détériore ainsi. Pourquoi ne pas les réaffecter à d'autres créneaux s'ils restent comme ça sans être exploités?», s'interroge notre interlocuteur. Comme notre vis-à-vis, des voix s'élèvent pour tenter de "redonner" vie à ces immeubles fantômes en les réaffectant à d'autres activités.

Y. S.