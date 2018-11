Manque de transport scolaire

Par DDK | Il ya 51 minutes | 70 lecture(s)

Bien que la municipalité d’Aghbalou ait mis en place une flotte de transport scolaire, l’étendue des territoires de la localité composée de plusieurs villages et hameaux épars fait que les écoliers villageois en pâtissent toujours.

La commune d’Aghbalou s’étend sur un territoire très vaste de plus de 54 km2. Ces dernières années, cette commune de montagne a connu une extension urbaine considérable. Situation qui a engendré des problèmes de déplacement pour les citoyens habitants en périphérie des grandes agglomérations, surtout avec le manque du transport. Cette contrainte de déplacement est aussi ressentie chez les écoliers dont les établissements scolaires se trouvent très loin de leurs domiciles. Il faut signaler que, pratiquement, toutes les écoles sont concentrées dans les centres urbains. Pour pallier à cette difficulté de déplacements des écoliers et autres lycées de la commune, des moyens de transport scolaire ont été mis en place par la municipalité. Seulement, ces moyens aussi importants soient-ils, s’avèrent insuffisants quand on sait que la commune compte beaucoup de villages, hameaux et habitats épars. Ce déficit en transport scolaire est chronique et les responsables de la commune tentent tant bien que mal de le juguler. En effet, en plus de la dizaine de bus actuellement en service et assurant le transport scolaire, des conventions ont été signées avec des privés pour renforcer les moyens de desserte. Mais en dépit de tous les efforts consentis, les bus ne sont pas disponibles en nombre suffisant pour couvrir toutes les localités de cette commune. A cette rentrée par exemple, l’on évoque un manque de bus de transport scolaire. Selon les services de l’APC d’Aghbalou, il manque au moins trois (3) bus pour assurer une bonne couverture. Ce manque est ressenti au chef-lieu communal où le nombre d’élèves scolarisés est important. Pis encore, deux des principaux établissements du chef-lieu communal, à savoir, un lycée et un collège, sont implantés à 3 kms du chef-lieu communal, à Vouaklane plus exactement. Certes, des bus assurent le transport scolaire vers les deux établissements mais pas en nombre suffisant. Le même problème se pose aussi à Ivahlal, Ighil et Ath Hamdoune, des villages situés à l’ouest de la commune. Dans cette partie de la commune, le CEM Bouriah Lounis qui accueille les collégiens issus de ces villages est très éloigné des agglomérations. Devant cette situation, les parents se débrouillent comme ils peuvent pour assurer le transport à leurs enfants en faisant appel à des privés moyennant des sommes atteignant plus de 1000 DA le mois. Ce qui grève les budgets des familles ayant plusieurs enfants et dont la plupart sont de conditions modestes. Pour venir à bout de ce problème, les responsables de la commune souhaitent le renforcement des moyens de desserte scolaire.

D. M.