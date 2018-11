Seuls les clandestins...

Par DDK | Il ya 51 minutes | 74 lecture(s)

Le village de Toughza, situé à 5 kms du chef-lieu de Chorfa, demeure toujours assujetti au problème du manque de transport de voyageurs. En effet, ce village, qui compte environ 3000 habitants, ne dispose pas de transport de voyageurs, ce qui accentue son enclavement. Comme constaté, aucun fourgon ne dessert cette localité pourtant peuplée. Les habitants en l'absence de transport, se voient contraints de marcher à pied ou à faire de l'auto-stop pour aller du village jusqu'à la RN26 afin de prendre un des fourgons qui passent via cette route dense en circulation et rejoindre les localités de Tazmalt, Chorfa et autres. Le retour pose aussi le même problème, puisque les habitants sont aussi obligés de prendre les transports en commun, et demander à descendre au niveau de l'arrêt des fourgons sis à l'embranchement de Toughza, lieu de jonction entre la RN26 et le chemin communal desservant cette bourgade, pour ensuite effectuer tout un trajet à pied afin de rejoindre ce village et leurs demeures. «C'est vraiment le calvaire dans notre localité en ce qui concerne le transport de voyageurs. Malheureusement, aucun fourgon ou minibus ne dessert notre patelin, ce qui accentue davantage notre isolement. Bien entendu, ce problème ne se pose pas pour les habitants véhiculés. Mais nous autres, nous devons toujours marcher plusieurs kilomètres pour pouvoir prendre un fourgon à l'arrêt de la RN26. Les quelques taxis clandestins desservant notre village ne changent malheureusement rien à la donne, le problème reste toujours entier à Toughza», déplore l'un des habitants. Comme l'a souligné notre interlocuteur, il existe des transporteurs clandestins qui font le trajet Tazmalt-Toughza, entre autres, mais qui ne sont pas réguliers. Leur nombre a chuté drastiquement ces dernières années ce qui a augmenté sensiblement l'isolement de ce village.

Y. S.