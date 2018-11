Le danger de chutes de pierres plane toujours

Par DDK | Il ya 51 minutes | 68 lecture(s)

Le problème de chutes de pierres continue de hanter et d'angoisser les habitants du village M'zarir (Imesdurar) situé dans la commue de Saharidj. En effet, ce phénomène, somme toute naturel, continue de "terroriser" la population de ce village perché à près de 1200 mètres d'altitude sur l'un des contreforts méridionaux de la chaîne montagneuse du Djurdjura. Ce problème récurrent risque de se manifester encore bruyamment avec la survenue de la neige qui est tombée déjà, ces jours-ci, même si elle n'a pas été de façon drue. En tout cas, le déchaînement des éléments de la nature risque de provoquer des chutes de pierres et autres rochers, cela lorsque l'on sait que ce village culmine au piémont de la majestueuse Lalla Khedidja. Le relief accidenté et escarpé constitué de précipices, de rochers dentelés et de strates géologiques en "mille-feuilles" n'est guère fait pour arranger les choses aux habitants de ce village "condamné" à vivre dans l’inquiétude au rythme des "soubresauts" impromptus du sol. Les pluies et les neiges finissent toujours par fragiliser davantage le sol, provoquant la chute de lourdes et menaçantes pierres lesquelles chutent même dans ce village provoquant la panique des habitants, lesquels ne savent plus à quel saint ce vouer. Les assurances des pouvoirs publics quant à l'éventualité de les loger ailleurs en leur octroyant des aides, ne sont jusque-là qu’au stade de promesse. Pour sa part, le chemin qui mène vers ce village long de 2 kms n'est pas épargné par les mouvements du sol. Les chutes de grosses pierres, les coulées de boue et les éboulements y sont monnaie courante. A la tombée de la neige, ce tronçon, qui va de ce village en se "connectant" 2 kms en aval à la RN30, se trouve la plupart du temps obstrué par soit les chutes de neige, les éboulis ou les pierres qui dévalent de Tizi M'Zaroua, un col qui surplombe la localité. Les villageois de M’zarir souhaitent donc à ce que des mesures soient prises pour parer au danger qui plane sur eux.

Y Samir.