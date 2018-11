La salle de soins baptisée

Par DDK | Il ya 32 minutes | 55 lecture(s)

à l’initiative de l’association culturelle Assirem du village Tighzert, dans la commune de Béni Aissi, la salle de soins du village portera le nom du Chahid Si Mohamed Mohamed tombé au champ d’honneur en 1958 à l'âge de 22 ans. À l'occasion, une minute de silence a été observée sur les lieux suivie des témoignages de Moudjahidines de la région qui l’ont côtoyé. Une gerbe de fleurs a été déposée au carré des martyrs du village dans une ambiance festive émouvante, en présence des autorités locales et des femmes et fils de Chahid qui ont été honorés par les membres de ladite association. Une grande foule était présente sur les lieux où se déroulait en même temps le semi-marathon au profit des enfants de moins 16 ans, une activité qui a drainé une participation fort nombreuse où l’organisation était presque parfaite. Cette compétition sportive s’est terminée par la remise des prix aux lauréats dans une ambiance de liesse rehaussée par la présence des parents émus mais radieux. Une exposition de photos des martyrs du village , de revues, de vieilles cartes et de coupures de presse en guise de mémoire de la révolution qui permettra de jeter un pont entre l’ancienne génération et la nouvelle. Enfin, il faut rendre hommage aux organisateurs qui ont mis tous les moyens nécessaires afin de faire de cette date une journée de recueillement et de commémoration comme partout ailleurs. L. M.