La mercuriale s’affole

Les prix des fruits et légumes ont subitement augmenté dans la plupart des marchés à travers la wilaya de Bouira.

Une virée au marché des fruits et légumes du centre-ville renseigne sur cette flambée. Ainsi et à titre d’illustration, la pomme de terre, un produit de large consommation et rentrant dans la préparation de beaucoup de plats, surtout en cette période de froid, est cédée entre 70 et 80 DA. En l’espace de quelques jours, ce tubercule a connu une hausse de 20 à 30 DA. Il se vendait entre 50 et 60 DA il y a seulement quelques semaines. Cette hausse est constatée à travers tout le territoire national, pas seulement à Bouira. Une wilaya connue pour sa production appréciable de pommes de terre. La flambée a amené le ministère de l’Agriculture à procéder au déstockage d’importantes quantités de pommes de terre. Dans la wilaya, les quantités à déstocker s’élevaient à 750 tonnes. Selon les informations en notre possession, le 22 octobre dernier, 400 tonnes ont été déstockées, l’objectif étant d’inonder le marché de ce produit pour réguler son prix. Mais en dépit de ces efforts, les coûts n’ont pas baissé. Un commerçant des fruits et légumes de Bouira explique que cette situation est due au fait que les consommateurs «boudent la pomme de terre déstockée en raison de son goût sucré». Ce qui fait que la demande reste toujours forte sur la pomme de terre fraîchement cueillie. Une forte demande conjuguée à une offre faible. Selon certains commerçants, depuis quelques jours, les champs de patates ne sont pas accessibles ou difficiles d’accès en raison des intempéries. S’agissant des autres légumes, la même flambée est aussi constatée dans les différents marchés de Bouira. Les carottes sont, par exemple, cédées à 80 DA. La courgette a atteint les 150 DA le kilo. Le poivron et le piment se négocient entre 120 et 150 DA. La tomate est proposée entre 80 et 100 DA et l’aubergine à 80 DA. Les autres variétés de légumes ont toutes renchéri de 30 ou 40 DA. Les fruits, quant à eux, sont hors de prix, surtout pour les petites bourses. Le raisin est proposé à plus de 120 DA et la pomme de production locale entre 100 et 150 DA. Les causes de cette hausse, les commerçants les imputent à deux facteurs : les conditions climatiques et la faible production au Nord du pays. La production agricole du Sud, de Biskra, d’El Oued…, arrivera que dans quelques jours au Nord. Ce qui fait dire à certains que cette hausse est conjoncturelle et ne va pas durer longtemps. Mais en attendant, les ménages à faible et à moyen revenu continent de subir cette hausse des prix dans un contexte marqué par le recul du pouvoir d’achat.

Djamel M.