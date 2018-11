Une école rénovée par des bénévoles

Par DDK | Il ya 33 minutes | 63 lecture(s)

De jeunes bénévoles composés d'universitaires, lycéens et jeunes chômeurs ont initié une opération de rénovation de l'école primaire portant le nom du martyr Moussi Ahcène de Tamourt Ouzemour, à la périphérie de M’Chedallah. Les bénévoles ont commencé par un grand nettoyage à l'intérieur et aux alentours de l'établissement, en évacuant des tonnes de déchets et déblais abandonnés depuis des années sur place. Une équipe s'attelait quant à elle aux ravalements des façades aux couleurs amazighs. Selon les membres de cette dernière, plusieurs artistes peintres attendent que soit achevée l'opération de ravalement pour dessiner les portraits de personnages berbères antiques et les maquisards de la région. Pour l'acquisition des matériaux nécessaires, dira Said Aoudia, universitaire et un des organisateurs de cette noble tâche, “il a été procédé à une collecte d'argent et de dons pour mener à bien notre mission de réhabilitation de cette école qui affiche une insalubrité incompatible avec le savoir qu’elle est censée prodiguer”. Cette école du premier cycle fait piètre figure. Les bénévoles se disent déterminés à restaurer l'école de fond en comble, en y passant le temps qu'il faut durant les week-ends et jours fériés pour ne pas gêner les élèves durant les cours. Le maire de M'Chedallah a, de son côté, inscrit une bâche à eau pour améliorer la qualité et la disponibilité de l'eau, et cela en puisant dans le fonds des programme communaux de développement (PCD). Il faut signaler que beaucoup d’écoles à travers la daïra de M’Chedallah sont dans un état déplorable.

O. S.