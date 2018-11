L'échangeur de Passala mis en service

Par DDK | Il ya 32 minutes | 60 lecture(s)

Il aura tenu en haleine toute une région avec en sus un retard énorme dans la livraison des travaux, et ce à cause du retard dans le déplacement du gazoduc et de la fibre optique. Il s'agit de l'échangeur d'Ath Mansour, situé précisément dans la bourgade de Passala, lequel a été mis en service en ce début de novembre, au grand soulagement des usagers de la pénétrante Ahnif-Béjaïa. En effet, ledit ouvrage qui est accessible à partir de la RN5, à quelques mètres seulement de l'embranchement de Passala, permet désormais aux automobilistes de la région ou d'ailleurs, d'accéder sans anicroches à la pénétrante autoroutière et ce dans les deux sens, car, il y est aménagé un rond-point et deux voies qui permettent de rallier que ce soit le sens allant vers Béjaïa ou l'autre sens menant vers l'autoroute Est-Ouest, passant par la région de Tamellaht. Avec l'ouverture de cet ouvrage, ô combien important pour la région, c'est tout un "verrou" d'enclavement qui a été sauté pour permettre aux habitants de ces contrées de rallier en un laps de temps très court la pénétrante Ahnif-Béjaïa, au lieu d'aller jusqu'aux bretelles sises au lieu-dit Sebaïne Cheikh dans la commune d'Aït R'zine (wilaya de Béjaïa) et ce à une distance de 15 kms d'Ath Mansour. Le retard dans la réception dudit échangeur a provoqué une levée de boucliers, l'été dernier, où des habitants de la localité ont investi les lieux pour forcer le passage vers l'échangeur à partir de la RN5 alors que les travaux de bitumage n'avaient pas encore été achevés. En dépit de cette réalisation substantielle pour la région, il subsiste encore ce point noir lié au CW12, qui communique avec la RN5, lequel se trouve dans un état d'impraticabilité lamentable. Ce tronçon,long de 3 kms, se trouve complètement "défiguré" par les pluies tombées ces derniers jours, en le transformant en véritable bourbier gluant. Creusé presque partout et investit de mares d'eau qui rendent la circulation exécrable, le CW12 est devenu le cauchemar réel des automobilistes qui l'empruntent.

Y Samir.