Des ouvrages publics endommagés

Les pluies qui se sont abattues sans arrêt sur la région en début de cette semaine ont causé divers dégâts à travers la wilaya de Bouira. Dans la commune d’Ath Mansour, ces pluies ont endommagé plusieurs ouvrages d'utilité publique. A commencer par deux murs de soutènements de l'une des rues principales du chef-lieu de la commune qui relie le centre-ville à la RN5. Ces deux murs se sont carrément effondrés. Les deux ouvrages de trente mètres longueur et de six mètres de hauteur ont été réalisés, à flanc de colline, avec de la pierre bleue. Ils ont entraîné dans leur affaissement des tronçons de la rue, engendrant du coup des perturbations de la circulation automobile. L'autre ouvrage à avoir subi des dégâts est le pont reliant le chef-lieu de la commune à Aharrach dans la commune de M'chedallah.Cet ouvrage récemment réalisé et qui relie les deux rives en enjambant assif N'Sahel. De dimension modeste, cet ouvrage n’a pas résisté devant les crues qui ont débordé en emportant les garde-fous en fer forgé et des gabionnages réalisés pour renforcer la protection dudit pont. Les dégâts étaient tels que le président de l'APC d'Ath Mansour a procédé à sa fermeture en déposant des déblais de terre à chaque extrémité pour empêcher la circulation. Signalons que ce pont qui permet de rejoindre la RN15 à partir de la RN5 via Aharrach est d'une inestimable utilité notamment pour les propriétaires de centaines d'oliveraies des deux versants d'Assif Sahel dont la récolte fort prometteuse arrive bientôt à maturité. Sans ce pont, cette importante récolte d'olives serait perdue pour la majorité des paysans qui n’ont que cette richesse pour subvenir aux besoins de leurs familles. Devant l'urgence de réparer immédiatement les dégâts évoqués et leur répercussion négative et directe sur la population, le maire d'Ath Mansour dit avoir saisi toutes les autorités sur le cas de ces ouvrages endommagés. L’édile communal confie que l'APC ne pourra rien faire avec ses faibles moyens.

Oulaid Soualah.