Journée de sensibilisation samedi prochain

Il ya 1 heure

La protection de l'environnement s'avère être d'une importance cruciale, voire même vitale pour l'homme, et ce eu égard à la nécessité de le garder durablement sain et indemne de toute pollution. Malheureusement, comme constaté à travers le pays et en particulier dans la wilaya de Bouira, l'environnement ne cesse de se dégrader et d'accuser des coups durs et fatals en subissant le diktat des "pollueurs", lesquels n'en ont cure des conséquences désastreuses qu'induisent leurs actes "irresponsables" sur dame nature. A l’heure actuelle, la lutte et la sensibilisation régulière de la population sur la nécessité de respecter l'environnement ne se fait malheureusement pas, et les organismes en charge de ce volet se trouvent toujours aux abonnés absents. Le terrain reste alors vide, si ce n'est quelques associations qui militent cahin-caha pour tenter de sensibiliser les citoyens sur le fait impérieux de laisser l'environnement propre et de ne pas le polluer. En tout cas, c'est ce que s’attelle à faire un collectif d’associations de la commune de Chorfa pour sensibiliser les habitants de la localité sur la protection de la nature. Ce collectif, composé de l'association « Agir » pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse, de l'association environnementale Assirem, de l’association Tagherma, du comité des sages de Tiksiridène, et de l'association des amis de la nature, pour ne citer que celles-ci, projette d'organiser, et ce en collaboration avec l'ODEJ de Bouira, une journée de sensibilisation sur la protection de l'environnement laquelle sera animée, samedi prochain de 8h à 12h, au centre culturel Akkache Mohand Akli sis au chef-lieu de Chorfa. Et c'est sous le slogan "pour ma planète je m'engage" que le coup d'envoi de cette journée de sensibilisation sur la nature sera donné, avec un programme riche et varié. Durant cette manifestation "environnementale" les associations qui vont participer exposeront leur travaux en présentant des initiatives, comme, à juste titre, l'association Tagherma qui animera une communication autour du thème "jeune, je m’implique." Ceci pour mettre en exergue le rôle des jeunes dans la protection de l'environnement et leur implication quotidienne. Dans le même sillage, d'autres activités sont prévues comme l'ouverture de l'exposition thématique "pour ma planète, je m'engage.» Suivront d'autres activités comme l’ouverture d'un atelier sur le thème :"engagement des jeunes dans l'action citoyenne". Dans le même sillage il y aura un sondage sur l'engagement des jeunes dans l'action associative, des jeux d'évaluation des connaissances des enfants sur l'environnement, une séance d’information interactive sur le tri sélectif, une projection thématique "trier ses déchets ? C’est facile et malin."... et pour la clôture il y aura une distribution de diplômes d’honneur.

