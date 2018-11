Revoilà les herboristes !

Par DDK | Il ya 1 heure | 97 lecture(s)

Après une éclipse de plusieurs mois, les herboristes ont réinvesti, récemment, le marché hebdomadaire de M'Chedallah.

En effet, mardi dernier, scène inhabituelle, un herboriste tenant étal au beau milieu du marché de M'Chedallah vantait à tue-tête ses potions «médicinales», en louant leurs vertus et bienfaits que même la médecine moderne, selon ses dires, ne peut nier. Et c'était devant une assistance assez compacte et apparemment «acquise» à sa cause que ledit herboriste louait les bienfaits de ces potions; de petits flacons avec une solution de couleur verte, qu’il disait être un remède "miracle" pour tous les maux: rhumatismes, grippe, douleurs, etc. D'autres produits posés à même le sol sont également vantés par un "orateur" qui ne lésinait pas sur les mots persuasifs en "s'arc-boutant" de quelques versets coraniques, histoire de faire passer la «pilule» à une foule plutôt crédule, et qui se laissait embarquer dans ses «délires». Mue uniquement par le gain rapide et facile, il semble frapper contre le mur la santé et la vie même de ces personnes qui achetaient ses potions «magiques». Parmi la foule qui entourait l'herboriste, il y avait des personnes malades qui suivent des traitements depuis longtemps mais qui ne voient guère venir la guérison. Et c'est ce genre de "poissons" que le charlatan s'échine à pêcher, chaque fois, sachant qu'ils n'hésitent pas à mordre dans l'hameçon, car les médicaments prescrits par leurs médecins ne leur donnent aucune guérison selon eux. Et c'est de guerre lasse et en désespoir de cause que ces malheureuses personnes atteintes de maladies chroniques incurables se laissent manipuler et mener en bateau par des herboristes qui ne connaissent même pas l'abécédaire des plantes médicinales. Les victimes présentent des douleurs articulaires, du diabète, des troubles gastriques ou encore de l'hypertension, pour ne citer que ces affections chroniques qui demandent à l'auguste herboriste de les délivrer de leur maux, car leur toubib n'a pu les guérir. Et c'est là que le fameux quidam, une fois les potions et autres herbes sont vendues au prix fort, ne mettra plus les pieds dans ce marché, en tout cas pas avant que tout le monde ne l'oublie, pour revenir afin de revendre d'autres chimères à des gens déglingués carrément par l'ignorance.

Y Samir.