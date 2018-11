Quand les villageois se prennent en charge…

Par DDK | Il ya 1 heure | 103 lecture(s)

Souvent, les réclamations et autres sollicitations de la population auprès des autorités publiques pour le règlement de certains problèmes de la «cité» restent lettre morte. Les habitants de telle ou telle bourgade se voient alors contraints de se mettre en chantier, en collectant des dons pour réaliser ce qu’ils désirent dans la mesure de leurs moyens. Ainsi, les habitants des différents villages, notamment dans la vallée du Sahel, initient des actions de volontariat pour venir à bout des carences constatées, comme le bétonnage des ruelles, l'aménagement de trottoirs, le forage de puits pour la collectivité, les travaux de captage d'une source, les travaux de nettoyage et de peinture des rues, etc. Comme dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Un proverbe qui sied bien à l’initiative des habitants du village Semmache, dans la commune d’El Adjiba qui, «devant l'inertie des pouvoirs publics», ont décidé de prendre le taureau par les cornes, en réalisant de fort belle manière un dalot sur une douzaine de mètres, pour enjamber un oued au lieu-dit Dehsa. Les habitants de ce patelin ont dû cotiser pour l’achat de matériaux de construction, tels que le ciment, le rond à béton, les galets et les buses pour le passage et le drainage des eaux de l'oued. Mais auparavant, des gabions ont été réalisés pour permettre l'accès au ponceau et par là même le protéger contre les crues de la rivière qui passe par le village. Une fois les grandes buses placées et bétonnées sur une plate-forme gabionnée, le tablier du dalot a été coulé avec du béton armé pour plus de solidité. Il ne restera aux initiateurs que d'attendre quelques jours le temps que le béton sèche, pour la mise en service de cet ouvrage d'art de fortune, qui a son importance dans cette localité, du moment que ce ponceau permettra aux habitants, notamment des deux rives, de rejoindre leurs champs et oliveraies situés de part et d'autre, sans se voir contraints de traverser les pieds nus ce cours d'eau glacé. Désormais, les récoltes et autres marchandises, ainsi que la circulation des véhicules légers et des piétons vont se faire via ce dalot.

Y. S.