De report en report, l’extension de l’école primaire Frères Saraoui, dans la localité de Raffour, relevant de la commune de M’Chedallah, n'est pas lancée à ce jour.

Le retard dénoncé à plusieurs reprises par les parents d'élèves, à travers leur association, a abouti à une assemblée générale dans l'enceinte même de l'établissement, avant-hier dans la matinée. Le projet en question consistait, dans un premier temps, en la réalisation de trois nouvelles classes dans la cour. L'étude a été même menée à terme et l'entreprise de réalisation a procédé au traçage, à la chaux, des nouvelles classes, après avoir coupé plusieurs arbres, au début de l'année 2017. Cependant, une décision d'arrêter les travaux lui a été signifiée. La raison étant la proposition du chef de daïra de récupérer les anciens locaux du Président, mitoyens de cette école, non utilisés depuis plus d'une dizaine d'années, et de les transférer en annexe de l’établissement. Une proposition appuyée par le wali qui a transmis le dossier y afférant aux services concernés, avec instruction de concrétiser le projet dans les meilleurs délais, selon le représentant des parents. Cependant, rien n’a été entrepris à ce jour. Ce dernier exhiba une liasse de copies de rapports adressés à toutes les autorités. Daté du 13 octobre dernier, le dernier rapport a été adressé au wali et est resté lettre morte, comme les précédents, témoigne le notre interlocuteur. En conséquence, l'association a appelé à cette assemblée générale à laquelle ont assistée l'ensemble des parents, pour leur faire un compte-rendu de ce «blocage infondé» et décider des actions futures à entreprendre pour faire aboutir leur doléance. Après un large débat, il a été décidé, à l'unanimité, d'un rassemblement de protestation des parents et des enfants scolarisés dans cette école devant le siège de la daïra de M'Chedallah, mardi prochain. Rappelons que l'école Frères Saraoui a été mise en service en octobre 1999. Elle dispose d’une capacité d’accueil de 290 places pédagogiques, reparties sur 12 groupes, et de seulement 6 classes.

Oulaid soualah