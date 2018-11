L'opération «Une bâche à eau par école» lancée

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

L’Assemblée populaire communale de M'Chedallah est en train de concrétiser ses engagements, en lançant un programme de rénovation et d’équipement des écoles primaires à travers le territoire municipal. En effet, un membre de l'exécutif communal a fait part, jeudi dernier, du lancement de travaux de réalisation de onze bâches à eau sur les 12 inscrites. Pour la 12e, au bénéfice de l'école primaire Saci d'Ath Yekhlef, la première entreprise à laquelle ont été confiés les travaux a été écartée par les services de la wilaya à la dernière minute. Notre source dira qu'une autre entreprise a été déjà retenue pour reprendre les travaux, lesquels interviendront au plus tard à partir d’aujourd’hui dimanche. L'enveloppe financière dégagée pour chacune de ces opérations est de l'ordre de 50 millions de centimes. Cela dit, celles destinées aux écoles Kechadi Amar de Raffour et Amarène Aïssa de la nouvelle ville de M’Chedallah sont de 60 millions de centimes chacune, l’effectif des deux établissements étant nettement supérieur par rapport aux autres écoles du même cycle. Notons que M'Chedallah, qui est aussi une commune-mère, comptabilise pas moins de 17 écoles primaires sur son territoire. Cinq de ces établissements n'ont pas bénéficié de cet ouvrage, la plupart n’étant pas dotées de cantines scolaires. Enfin, selon le même élu à l’APC de M’Chedallah, l’école Ladj Hocine, à Raffour, est actuellement en cours de rénovation.

O. S.