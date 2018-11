Les accès au village bientôt réhabilités

Par DDK | Il ya 1 heure | 95 lecture(s)

Plusieurs marchés publics ont été attribués récemment par les autorités communales de Chorfa aux entreprises réalisatrices, après l'ouverture des plis par la commission des marchés qui a porté son dévolu sur les entreprises les moins-disantes. Parmi les projets attribués, la réhabilitation des accès du village Tiksiridène, situé à 10 km du chef-lieu communal de Chorfa. En effet, cette opération, qui ne tarderait pas à être lancée d'ailleurs, porte sur la réfection des accès et ruelles délabrés. Le marché a été attribué pour un montant de 1,7 million de dinars. Par ailleurs, deux établissements scolaires verront la réalisation de bâches à eau pour permettre aux élèves d'en finir avec la pénurie d’eau dans leurs établissements. Il s'agit de l'école Badji Tahar du village Choukrane et Khellal Slimane de Toughza. La première verra la réalisation de cet équipement hydraulique pour une enveloppe financière de l'ordre de 752 000 DA, et la deuxième pour 850 000 DA. Par ailleurs, il y a lieu d'évoquer le lancinant point ayant trait au boulevard principal du chef-lieu de Chorfa, traversé par la RN15, et dont les travaux de réhabilitation tardent à voir le jour. Décapée depuis plus de deux années, la couche bitumineuse de cette route est restée telle qu'elle, usée et cahoteuse. Relevant du sectoriel, le projet n'est pas encore pris en charge. Les dernières intempéries ont mis davantage à mal ce tronçon d'environ trois km qui a besoin d’une opération de modernisation d’urgence. La chaussée, ou ce qui en reste, rend la circulation automobile laborieuse, avec des cratères, des trous et des sillons remplis de boue et d’eau. Néanmoins, en dépit de ce constat, il y a lieu de noter l'installation, enfin, de trois abribus à l'arrêt des fourgons du chef-lieu communal, situé de part et d'autre de la RN15, au grand soulagement des voyageurs. Pour ces derniers, c'est la «délivrance», car ils ont beaucoup souffert de l'inexistence de ce mobilier urbain indispensable.

Y Samir.