Valoriser la créativité

La Chambre de l’artisanat et des métiers de Bouira a célébré, jeudi dernier, la Journée nationale de l’artisan. L’exposition annuelle de l'artisanat a été programmée pour une durée de six jours successifs au niveau des ex-galeries, mettant ainsi en exergue l’artisan sous tous ses aspects créatifs. Les participants sont venus d'un peu partout à travers la wilaya de Bouira et ont mis en avant leurs créations, montrant ainsi leurs capacités «talentueuses» d’artiste au service du patrimoine national. «Je suis spécialisée dans la couture traditionnelle, je confectionne des robes kabyles, entre autres. Cette exposition nous permet à la fois d’enrichir notre clientèle et de montrer ce dont on est capables», a déclaré une participante. Effectivement, il y en a eu pour tous les goûts, entre couture traditionnelle et confection de bijoux en argent. «Il y a des jours avec et des jours sans. C’est un métier qui n’est pas vraiment lucratif, il y a des périodes où nous avons pas mal de clients et d’autres où nous ne devons pas compter sur ça pour nourrir nos familles. Ce sont les aléas du métier», a déclaré un jeune artisan. La devise «artisan un jour, artisan toujours» s’applique à ces personnes vivant de leur art malgré la cherté de la vie et le manque de moyens. Par ailleurs, le jeune public a été séduit par l’exposition, d’une part, et de la serviabilité des artisans, d’autre part. «Je suis passé aujourd’hui pour acheter des cadeaux-souvenirs d’Algérie pour moi et pour toute ma famille résidant à l’étranger. Nous sommes séduits par l’artisanat algérien et en achetant ce que ces personnes créent, nous contribuons à la promotion et la préservation du patrimoine national, cela sans parler de la beauté inégalée de ces produits. Je suis totalement séduite», a déclaré une jeune cliente rencontrée sur les lieux. Malgré le faible taux de réussite du produit bouiri, il reste des fidèles amoureux de l’artisanat qui ne ratent jamais l’occasion de voir et d’acquérir des créations artisanales.

Sarah Madani