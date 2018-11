La cité Nacereddine envahie par les ordures

Par DDK | Il ya 11 minutes | 18 lecture(s)

La cité Nacereddine, sise à la nouvelle ville de M'chedallah, se trouve mal-en-point depuis quelques temps déjà, et ce à cause des ordures ménagères qui jonchent les lieux à plusieurs endroits. Une virée dans cette cité, livrée et attribuée aux locataires il y a quelques années seulement, nous a renseignés sur cet état de fait peu reluisant. En effet, les déchets ménagers s'entassent ici et là en attente d'être enlevés. Dans certains coins isolés, il est remarqué la présence d'emballage de boissons alcoolisées (canettes et bouteilles de bière) laissés sur place, renseignant sur l'incivisme des auteurs de ces actes qui s'adonnent à la boisson devant des locaux commerciaux fermés." nous ne nous hasardons guère à sortir sauf par stricte nécessité, car des individus malveillants et ivres rodent dans les parages" relate avec amertume l'un des habitants de ladite cité. Par ailleurs les ordures ménagères ne sont pas débarrassées dans cette cité, car, les ménages ne déposent pas les déchets aux heures convenues pour être collectés par les éboueurs. Résultat: les venelles et les accès de la cité s'encrassent et des cercles noirs apparaissent ça et là, polluant et enlaidissant les lieux. Il est à déplorer également l'absence de bacs à ordures dans les différents accès de cette cité. Seuls quelques dévidoirs métalliques ont été installés sur le trottoir qui longe la RN30 passant par cette cité, ce qui est insuffisant, regrette la population, étant donné que les déchets finissent par déborder de ces récipients.

Y. S.