Le contournement dans un piteux état

Par DDK | Il ya 13 minutes | 18 lecture(s)

Les usagers du contournement nord de la ville de Bouira rencontrent beaucoup de difficultés, en raison de l'état délabré de la chaussée et de la dégradation continue de plusieurs tronçons de cette route. En effet, cette route, qui contourne la ville de Bouira par le nord, est dans un état chaotique. La chaussée est déformée à plusieurs endroits et sur les deux côtés de ce contournement à double voie. Des nids de poules parsèment la route et les couches du goudron sont carrément dégarnies sur des tronçons entiers. Cette situation n’est pas sans grands dangers, en particulier pour les usagers étrangers à la wilaya, particulièrement la nuit en raison de l'absence de signalisation à même de mettre en garde ces automobilistes sur les risques d'accidents qu'ils encourent, en particulier dans certains endroits où les déformations de la chaussée sont très importantes. Cette situation perdure depuis maintenant plusieurs mois sans qu’aucune opération de réhabilitation ne soit entreprise. L’état de ce contournement devient catastrophique au fur et à mesure que le volume du trafic devient important. Les pluies abondantes qui se sont abattues ces derniers jours sur la wilaya en ont presque assené le coup de grâce en dégradant davantage la chaussée. Selon les habitants de la ville de Bouira, cet état de fait est dû à une mauvaise qualité des travaux effectués, lesquels ont été bâclés. Pis encore, la route a été inaugurée dans la précipitation. A cela s’ajoute la surcharge des poids lourds qui sont des centaines à emprunter quotidiennement ce contournement. Il faut signaler que les véhicules lourds sont interdit d’accès au centre-ville durant la journée, ce qui explique le fort trafic des camions de gros tonnage sur ce contournement. Des poids lourds qui approvisionnent tous les projets de développement de la wilaya, notamment ceux du BTP, par l'acheminement des matériaux de construction. Il est à noter que ce contournement est de grande utilité; depuis son ouverture, il y a moins de bouchons au centre-ville. Il prend naissance à partir du carrefour ouest de la ville de Bouira à la jonction avec RN 18 menant à Ain-Bessem et fait jonction avec la RN 5, à hauteur du carrefour de l'hôtel Nassim. Ce contournement est long de quelques cinq kilomètres. Il offre cette possibilité d’éviter la ville de Bouira en quelques minutes pour rejoindre l’autoroute Est-Ouest et la RN 18 à l’ouest. Les automobilistes qui quittent ces deux voies d’accès peuvent en revanchez rallier la RN 5 en un laps de temps. Les automobilistes qui l’empruntent évitent souvent les embouteillages du centre-ville. Les usagers de cette route qui assistent impuissant à la dégradation de ce tronçon souhaitent une réaction des pouvoirs publics pour prendre en charge sa réfection dans les meilleurs délais.

K. F.