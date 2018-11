Les outils de la cueillette oléicoles trop chers

Par DDK | Il ya 55 minutes | 66 lecture(s)

La récolte des olives, qui ne tarderait pas à être lancée ces jours-ci dans la région de la vallée du Sahel, requiert des moyens matériels et humains pour l’accomplissement de cette tâche difficile et laborieuse, laquelle comporte aussi des risques, comme les chutes. Beaucoup d'accidents sont, en effet, enregistrés à chaque campagne oléicole, lesquels finissent parfois par des décès. Ainsi donc, les ménages doivent «s'armer» de tout un «arsenal» pour rendre cette tâche moins harassante. Des outils comme la hache, les ciseaux, le peigne, la corde, l'échelle, la scie, la pioche, les filets et autres sont préparés d’avance. A cet effet, il a été constaté un rush des propriétaires d'oliveraies et autres métayers sur les commerces et autres points de vente de ces articles. Néanmoins, selon des citoyens, les prix de ces derniers ont augmenté significativement. Par exemple, les filets, matériel indispensable pour la cueillette, affiche des prix vertigineux. En effet, cet outil qui permet de récolter par gaulage les olives coûte entre 4 200 et 5 200 l'unité, suivant les dimensions voulues. «Franchement, les prix des filets sont passés du simple au double en l’espace d'une ou deux années. Il y a de quoi vraiment décourager les oléiculteurs à modestes revenus, quand on sait qu'ils ont besoin de plusieurs filets pour cueillir leurs olives. Si on achète par exemple quatre filets à 5 200 DA chacun, ça nous fera un total de 20 800 DA. C'est trop cher !», tonne le propriétaire d'une oliveraie à Chorfa. Outre la cherté du matériel nécessaire à la récolte, cette saison s’annonce sous de bons auspices, vu l'excellente fructification des oliviers.

Y Samir.