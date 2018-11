Engouement pour les ouvrages en tamazight

Par DDK | Il ya 55 minutes | 75 lecture(s)

La médiathèque du village Ivehlal, dans la commune d'Aghbalou, baptisée du nom du village, a été réalisée en collaboration avec les villageois et équipée par l'émission télévisée Yed Fel Yed (main dans la main). La structure, qui venait combler le déficit en matière de structures de loisirs, a été inaugurée le 25 janvier dernier. Elle comptabilise à l'heure actuelle pas moins de 400 adhérents permanents, tous âges confondus. La médiathèque constitue l'unique infrastructure de loisirs et de savoir de ce village de haute montagne de quelque 4 500 habitants. Elle comprend une salle informatique/internet, équipée de micro-ordinateurs, une salle de projections de films et documentaires, une autre de musique, équipée d'un lot d'instruments de musique, et deux autres de réunion. Cette médiathèque est aussi dotée de toutes les commodités et installations intérieures, électricité, gaz naturel et AEP. Les horaires de son ouverture sont compris entre 10 à 21 heures, durant toute la semaine. Sur le plan fonctionnement, trois agents permanents ont été affectés. La médiathèque dispense, par ailleurs, des cours de Tamazight et de soutien aux classes d’examen. La bibliothèque est dotée de 3 500 ouvrages de diverses matières. Cependant, une contrainte se pose. Il s’agit du manque d'ouvrages en Tamazight. A l’heure actuelle, le peu de livres disponibles dans cette langue se limite à moins de dix ouvrages, alors qu'il est enregistré un important engouement des villageois de tous âges pour suivre les cours de tamazight, dispensés par un diplômé.

Oulaid Soualah