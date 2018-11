Usures sur le tronçon de Zouzamen

Par DDK | Il ya 55 minutes | 69 lecture(s)

La RN30, qui passe par les communes de M'Chedallah et Saharidj, n'a pas été réhabilitée depuis des lustres. Cet axe routier, l'un des plus névralgiques dans la région, est en proie à la vétusté et au délabrement. Reliant les wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou, via le col Tizi N'Kouilal, cette nationale se trouve à chaque fois mise à mal par les intempéries qui la dégradent davantage. Jonchée d'innombrables trous, de crevasses et de nids-de-poule, la couche bitumeuse n'offre guère les conditions idoines pour une bonne circulation routière, notamment en saison humide. Les automobilistes, qui l'empruntent quotidiennement par centaines, éprouvent beaucoup de difficultés à rouler, surtout à certains endroits, comme le rond-point du quartier La Caps, dans la nouvelle ville de M'Chedallah. Tout le long de ce tronçon, surtout en haute montagne, sont enregistrés des éboulements et des affaissements causés par les pluies torrentielles. La RN30 s’est, donc, usée imparablement, laissant les usagers dans le désarroi, d’autant plus qu’aucun projet pour sa réhabilitation n'a été inscrit par les pouvoirs publics. «Pourtant, la RN30 est un axe routier très important dans la région, du moment qu'il relie deux wilayas, à savoir Bouira et Tizi-Ouzou. Il est à se demander pourquoi cette route n'est pas prise en charge, alors qu'elle a son pesant d'or dans la région. Plusieurs points noirs sont recensés sur cette route, comme le tronçon de Zouzamen, complètement dégradé depuis des années. Ce n'est guère une sinécure que de passer via cet endroit avec les secousses violentes que subit mon véhicule et l'impossibilité de conduire en toute quiétude», déplore l'un des usagers de cette route. Aussi, il se produit souvent des bouchons sur la RN30, notamment sur les points enregistrant des avaries, où les voitures s’enchevêtrent dans une grande anarchie, constate-t-on. Pour l'exemple, le tronçon allant de la ville de M'Chedallah vers Saharidj est complètement usé par endroits en raison, notamment, du passage de poids lourds et des intempéries. Les usagers de la RN30 craignent, par-dessus tout, la survenue d’éboulements et autres coulées de boue qui pourraient fatalement entraver la circulation automobile au niveau de plusieurs sections, notamment celles situées en haute montagne.

Y. S.