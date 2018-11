Ni eau, ni gaz...

Par DDK | Il ya 9 minutes | 6 lecture(s)

Ivehlal est un village de haute montagne situé dans la commune d’Aghbalou culminant à quelque 1200 mètres d'altitude. Il abrite 4500 âmes. Mais ce village demeure presque à l’état primitif, du fait d’ouvrages classés d'utilité publique ne sont pas encore opérationnels ou ne couvrent pas la totalité des foyers. A commencer par le gaz naturel. Bien que le réseau du transport soit arrivé dans ce village depuis plus de deux ans, plusieurs quartiers ne sont toujours pas raccordés. C’est le cas à Chréa, Ighil Aazem et M'lal, dont les résidents s'approvisionnent encore en gaz butane à partir des dépôts de Tazmalt dans la wilaya de Bejaia ou du centre d’enfûtage de Chorfa et ce en l’absence d'un dépôt dans cette municipalité. Le manque suivant durement ressenti par ces malheureux montagnards est l'AEP. En effet, et bien que les ouvrages tant du transport que de distribution soient réalisés depuis l'année 2010, l'eau ne coule toujours pas dans les robinets. Les villageois d’Ivahlal continuent à s'approvisionner à partir de sources et fontaines qu'ils ont eux mêmes aménagées comme au bon vieux temps. Abordé à ce sujet, l'actuel maire d’Aghbalou Nacer Hamoum, tout en reconnaissant ces manques, dira que l'APC ne pourra rien faire avec ses faibles moyens et qu'il appartient aux hautes autorités de dégager les moyens financiers nécessaires pour mener à terme ces ouvrages vitaux. Le maire dira que l'ensemble des villages de sa commune vivent les mêmes contraintes qui risquent de perdurer en raison du manque de subventions dans le cadre des PCD; en citant comme exemple le village Selloum, deuxième importante agglomération de la commune sur le plan démographique. Selon lui, cette localité accuse un retard en développement beaucoup plus grave. toujours dans le village d’Ivehlal, les paysans se plaignent de la détérioration pistes agricoles réalisées dans les années 1980 et qui sont dans leur grande majorité impraticables à l'heure actuelle, faute d’entretien. Nos interlocuteurs soulignent qu'avec l’importante extension du village, la plupart de ces pistes servent de voies d'accès à des quartiers entiers. Le dernier manque, soulevé par les villageois, est celui de l'internet à fortiori les travaux du projet de la fibre optique lancés l'année passée sont à l'arrêt selon eux. Devant tous ces manques, les villageois espèrent voir, les autorités supérieures, réagir avec célérité pour améliorer le cadre de vie.

O. S.