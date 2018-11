Les travaux relancés

Par DDK | Il ya 8 minutes | 6 lecture(s)

Après plusieurs mois de tergiversations, les travaux de l’aménagement urbain du chef-lieu de la commune d’Aghbalou ont repris depuis quelques jours. Initialement, cette reprise devait se faire au mois de juillet dernier comme convenu lors de la visite du wali dans la commune. Seulement, ce n’est que quatre mois après que cette phase finale du projet de l’aménagement urbain a pu enfin être lancée. Il est utile de signaler que ce projet d’aménagement a été inscrit en 2008 mais son lancement a été ajourné principalement en raison des travaux de raccordement au gaz. Les travaux ont été enfin lancés durant le précédent mandat mais ceux-ci ont connu beaucoup d’arrêts et surtout du retard dans leur parachèvement. Ceci étant dit, une phase des travaux du projet est restée bloquée durant longtemps. Ce qui a fait réagir les citoyens du chef-lieu communal qui avaient interpellé l’actuel wali Mustapha Limani, lors d’une visite en 2017 dans la commune à qui ils ont fait visiter les ruelles du chef-lieu. Le wali a pu constater de visu la difficulté qu’éprouvait la population à emprunter un tronçon de route transformé en véritable oued. Suite à cela, M Limani a promis de relancer la dernière phase du projet dans les meilleurs délais. Mais une fois encore, la reprise des travaux a pris plusieurs mois avant son redémarrage. De son coté, le maire nous a fait part de son mécontentement devant le retard, mis, pour la relance des travaux et ce malgré, a-t-il confié, ses efforts auprès des services de la DUC de Bouira. Cette dernière phase des travaux concerne la réhabilitation de trois tronçons de route pour un coût financier de quatorze millions de dinars. Les travaux vont porter sur la réfection des réseaux AEP et assainissement, la réalisation d’ouvrages de drainage, la mise en place d’un réseau de l’éclairage public et enfin le revêtement en goudron des dits tronçons. Actuellement, l’entreprise en charge des travaux est à pied d’œuvre et s’attelle à décaper un tronçon de 400 mètres pour lancer les travaux sur les différents réseaux. Pour faciliter le travail de l’entreprise, le tronçon en travaux a été fermé à la circulation et des appels ont été lancés par l’APC à l’adresse de la population pour accompagner l’entreprise réalisatrice. Il est utile de préciser que le coût global du projet est de soixante huit millions de dinars.

