Manifestation contre une usine d’engrais

Par DDK | Il ya 12 minutes | 8 lecture(s)

Plusieurs dizaines de citoyens du chef-lieu d’El-Hachimia, sise à une dizaine de kilomètres au sud de Bouira, se sont rassemblés avant-hier devant le siège de la daïra.

La manifestation a été initiée pour dénoncer la dégradation de leur cadre de vie. Une dégradation du, selon les protestataires, à la mise en service d’une nouvelle unité de production d’engrais agricoles, tout près de plusieurs quartiers et établissements scolaires d’El-Hachima. Selon nos interlocuteurs, depuis la mise en service de cette unité de production, il y a près d’un mois, des odeurs nauséabondes empestent l’air et rendent la respiration difficile à l’intérieur comme à l’extérieur des maisons d’El-Hachimia : «Nous avons organisé cette protestation, afin d’exprimer notre ras le bol de cette situation. Nous ne voulons pas continuer à subir les émanations nauséabondes de cette usine de fabrication d’engrais agricoles, qui nous empoisonne la vie. Ces odeurs visiblement à bases chimiques, polluent l’air et touchent l’écrasante majorité des quartiers d’El-Hachimia, y compris les établissements scolaires et autres administrations publiques. Même les automobilistes de passage dans notre commune le remarquent et passent rapidement pour fuir ces odeurs insupportables !», nous a affirmé l’un des protestataires, qui ajoute que les élèves de deux écoles primaires et d’un CEM, proches de cette usine, sont en grève depuis le début de la semaine, et refusent de rejoindre les bancs de l’école, en raison de la dégradation de l’air devenu insoutenable à l’intérieur des classes. «Nous nous demandons, comment cet investisseur a eu l’aval de la direction de l’environnement pour lancer son activité ?», s’interrogent d’autres protestataires, qui demandent énergiquement aux responsables de la wilaya et à ceux de la direction de l’environnement d’agir pour régler ce problème». Une délégation des protestataires a été reçue durant la même matinée par le maire et la chef de la daïra d’El-Hachimia, qui ont promis aux protestataires que cette usine sera délocalisée vers une zone éloignée des habitations. Les deux responsables ont aussi assuré que l’activité au sein de cette unité industrielle est suspendue dès jeudi matin.

Oussama K.