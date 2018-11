Le chemin communal n°10 en voie de réhabilitation

Par DDK | Il ya 12 minutes | 9 lecture(s)

Le chemin communal n°10 traversant la localité de Houari, à l’est de la commune de Chorfa, se trouve dans un état très dégradé. De l’embranchement de Chokrane jusqu’à Houari et même au delà, à la frontière entre Chorfa et Aghbalou, le chemin est parsemé de crevasses, nids de poules et autres trous béants. Sur certains tronçons, notamment ceux traversant la localité de Chokrane, ce sont les différents travaux de raccordement aux divers réseaux (AEP et gaz naturel) qui sont à l’origine de la dégradation de la chaussée. En principe, après ces travaux, il est exigé une remise en état des lieux. Mais il n’en est rien. Au niveau de la localité de Houari, un tronçon de ce chemin communal est dans un état impraticable. Celui-ci demeure le plus touché par la dégradation. En effet, à certains endroits, la route a été transformée en véritable oued par les eaux de pluies. En temps de pluie, une marre géante d’une dizaine de mètres se forme sur ce tronçon rendant la circulation routière dangereuse et parfois impossible. Le tronçon en question est dépourvu de fossés et d’ouvrages d’évacuation des eaux pluviales. C’est une des raisons qui ont dégradé la chaussée et accéléré son usure. Selon les habitants de Houari, à chaque intempérie, la route est inondée par les eaux pluviales et la circulation y est laborieuse. Ces habitants avouent avoir alerté les responsables locaux à plusieurs reprises. Après plusieurs années de tergiversation, des travaux ont été enfin lancés sur ce chemin communal. Selon les services de l’APC de Chorfa, des travaux sont actuellement en cours pour réhabiliter certains tronçons de ce chemin. Ce projet de réhabilitation de plus de 8 millions de dinars va porter sur la mise en place d’ouvrages d’évacuation et de canalisation des eaux pluviales et la remise en état de la chaussée. Nous apprenons par ailleurs que le projet a été inscrit il y a plus d’une année pour être relancé ces derniers mois après un retard dans le démarrage des travaux.

D. M.