Le SNAPAP dénonce un «refus non-déclaré»

Dans une déclaration rendue publique, avant-hier, et dont une copie nous a été transmise, le bureau de wilaya du SNAPAP (syndicat national autonome des personnels de l'administration publique) a dénoncé ce qu’il a été qualifié de «fuite vers l’avant et dépassements de la direction de la santé de la wilaya», suite au refus de la directrice par intérim de répondre à une demande de tenir une assemblée générale élective pour la création d’une section syndicale SNAPAP à la DSP. Selon le même document, plusieurs demandes sont restées sans réponse de la part de la directrice. Toujours selon le SNAPAP, une délégation du syndicat, menée par le coordinateur de la wilaya, s’est même déplacée mardi dernier à la DSP, afin d’exposer cette contraire à la responsable concernée, mais celle-ci aurait refusé de les recevoir : «Nous dénonçons une grave atteinte au droit syndical et aux lois de la République, car les fonctionnaires de la direction ont accompli l’ensemble des démarches réglementaires pour l’installation d’une section syndicale», précise le SNAPAP, qui s’interroge sur les raisons qui ont poussé la directrice à adopter cette position, malgré la bonne volonté affichée par le bureau de wilaya du Syndicat : «Nous ne cherchons nullement à créer un conflit ou à déstabiliser la direction. Il est légitime que les fonctionnaires exercent leur droit syndical et défendent leurs revendications socioprofessionnelles. En aucun cas, notre syndicat cherche à créer des situations de conflits, il défend uniquement les droits des fonctionnaires», lit-on encore dans la déclaration du bureau de wilaya du SNAPAP, qui précise enfin que «malgré le refus non-déclaré de la direction, toutes les dispositions réglementaires et juridiques seront prises pour installer la section syndicale SNAPAP-DSP, puisque la majorité des fonctionnaires ont déjà signé les fiches d’adhésion».

