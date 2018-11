Des foyers ne sont toujours pas raccordés au gaz

Par DDK | Il ya 38 minutes | 79 lecture(s)

S'il y a un projet qui traîne en longueur dans la commune d'El Adjiba, située à 25 kms de Bouira, c'est bel et bien celui du gaz de ville. En effet, des villages de cette municipalité sont encore dans l’expectative à cause de ce projet qui languit et met les habitants dans tous leurs états. De nombreux foyers ne sont pas encore raccordés à cette énergie fossile, lesquels sont localisés dans les bourgades de Lemdersa et Ath Zekri notamment et à un degré moindre à Azaknoun et Bouakache. La généralisation de l'utilisation de cette commodité dans toute la commune piétine encore avec les lacunes constatées dans les localités précitées. A Lemdersa, le problème s'achoppe toujours à cette conduite de gaz qui devait passer sous la voie ferrée et le problème n'est pas encore réglé entre la société des chemins de fer et les services en charge de ce projet, en dépit de tout ce qui a été entrepris nous dit-on. Ainsi, cette situation "conflictuelle" pénalise les habitants dont les foyers sont situés sur l'autre rive de la voie ferrée, lesquels attendent impatiemment lasolution pour pouvoir bénéficier du confort du gaz de ville. Pour sa part, le hameau Ath Zekri n'a pas encore enregistré la moindre esquisse de travaux d'installation de conduites du réseau du gaz de ville. Les habitants dénoncent à chaque fois cette "omission". «En dépit de nos incessantes réclamations auprès des autorités locales, le raccordement de notre hameau au réseau du gaz de ville semble renvoyé aux calendes grecques », regrette vivement l'un des habitants.

Y. S.