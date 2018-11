Circoncision collective pour les enfants démunis

Par DDK | Il ya 38 minutes | 84 lecture(s)

L’association d’assistance sociale de la ville de Bouira en collaboration avec celle d’Ath L’khir de la commune d’El-Esnam ont pris la louable initiative d’organiser une circoncision collective au profit de vingt garçons issus des familles défavorisées. Et c’est en prévision de la fête du Mawlid Ennabawi qui s’invite avant la fin de la semaine en cours que ces deux cadres associatifs ont conjugué leurs efforts à l’effet de prendre en charge cette cérémonie et en filigrane venir en aide à ces familles dans de pareilles circonstances. Selon les organisateurs de cette louable initiative, les enfants à circoncire sont issus de sept communes, à savoir M’Chedallah, Bechloul, El-Esnam, Sour El-Ghozlane, Kadiria, Ain Bessem et Lakhdaria. Aussi, deux autres enfants issus d’une wilaya limitrophe ont été accueillis par ces deux associations et sont également pris en charge au même titre que les autres. Et c’est dans la journée du jeudi dernier que les militants associatifs ont réuni les familles au niveau de la salle des fêtes de l’hôtel Dihia de la ville d’El-Esnam dans une ambiance de fête, où un repas copieux leur a été préparé en compagnie de beaucoup de leurs proches et autres invités. Approché, le président de l’association Ath L’khir, Ahcène. Y, dira : «Nous sommes là pour redonner le sourire à cette catégorie d’enfants. Cependant, notre objectif ne pourrait se réaliser sans l’apport considérable du propriétaire de l’hôtel Dihia qui n’a pas lésiné sur les efforts. Nous le remercions vivement car il a mis tous les moyens nécessaires à notre disposition et a pris en charge tous les frais de la fête.» À propos de l’opération de circoncision, notre interlocuteur affirmera qu’un calendrier a été d’ores et déjà tracé : «Cette semaine, nous entamerons une opération de circoncision à partir de l’hôpital d’Ain Bessem pour ensuite enchainer le 19 novembre à l’hôpital Mohamed Boudiaf de Bouira, pour enfin clôturer l’évènement le 21 à l’EPH de M’Chedallah», confie le président de l’association Ath L’khir.

Smail. M