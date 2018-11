Des centaines de foyers non raccordés

Par DDK | Il ya 1 heure | 102 lecture(s)

Des centaines de foyers du chef-lieu de la commune d’Aghbalou, à l’extrême Nord-est de la wilaya de Bouira, ne sont toujours pas raccordés au gaz de ville.

En effet et selon les estimations des services de l’APC d’Aghbalou, le taux de raccordement des foyers du chef-lieu à cette commodité se situerait entre 40 et 45 %. Les statistiques fournies par les services de la SDC de Bouira font état de 1 109 foyers raccordés au réseau du gaz sur 2 530 abonnés à l’électricité. Ce qui fait que plus de la moitié de la population du chef-lieu est toujours dépourvue du gaz naturel. Cette situation est très préjudiciable pour la population locale, quand on sait qu’Aghbalou culmine à plus de 900 mètres d’altitude. Une localité aux conditions climatiques très rudes et en proie chaque hiver à d’importantes chutes de neige, violentes tempêtes de vents et surtout à un froid glacial. Mais malgré ces conditions, cette localité enregistre un des plus faibles à travers la wilaya en matière de raccordement au gaz. Il est utile de préciser que les derniers chiffres communiqués par les services de l’énergie de la wilaya évoquent un taux de pénétration dépassant les 80% à l’échelle de la wilaya. Devant cette situation, les foyers dépourvus en cette énergie sont contraints de recourir au gaz butane pour les besoins du chauffage. Une denrée qui à tendance à se raréfier à l’approche de chaque hiver à cause d’une tension récurrente sur ce produit, surtout lors des tempêtes de neige. En plus de sa rareté, ce produit revient cher aux familles qui voient ainsi leur budget explosé et la facture du chauffage salée. Certains foyers continuent encore de recourir aux poêles à mazout et au bois, tandis que d’autres utilisent des appareils de chauffage électrique. Mais cela a aussi un coût, car celui-ci est souvent exorbitant. Ce qui laisse dire à beaucoup d’habitants du chef-lieu qu’il n’y a que le gaz de ville qui puisse leur épargner les coûts élevés liés au chauffage en hiver et surtout les nombreux tracas pour se procurer une bonbonne de gaz butane, du gasoil et du bois. «Le gaz naturel est devenu de nos jours plus vital surtout dans les localités de montagne où les conditions climatiques sont très rudes. Pis encore, cette énergie est propre et pas couteuse», confie un habitant de Takerboust. Ce dernier avoue que beaucoup ont caressé le rêve de disposer, enfin, du gaz de ville lors du raccordement de la commune à cette commodité. Mais selon lui, huit ans après la mise en service du gaz au profit des premiers foyers à Aghbalou, des centaines d’habitants attendent toujours l’arrivée de cette commodité. Notre interlocuteur indique que l’ancien wali, Mouloud Cherifi, et l’actuel wali de Bouira avaient interpellé au sujet de l’absence du raccordement au gaz au chef-lieu et les deux responsables s’étaient engagés à prendre en charge ce problème. Or, à ce jour, aucun projet n’a été lancé. Il est utile de rappeler que le wali Mustapha Limani a été interpellé lors de sa visite dans la commune en 2017 sur ce sujet, et ce dernier a promis d’y remédier. À l’occasion de cette visite, le premier magistrat de la wilaya a demandé aux services de l’APC d’établir des fiches techniques en vue de débloquer les sommes nécessaires pour raccorder le reste des foyers. Mais une année après, la situation n’a pas bougé d’un iota. À noter que la dernière opération en date lancée au chef-lieu de la commune en matière de raccordement au gaz remonte à plus de deux ans. Elle concerne une extension au profit de 138 foyers à travers onze sites.



L’APC dit travailler sur le dossier



De son côté, le maire d’Aghbalou, Nacer Hamoum, abordé au sujet de l’absence du gaz dans pratiquement la moitié des foyers de sa commune, a déclaré qu’effectivement ce dossier le préoccupe beaucoup. Selon lui, ses services reçoivent chaque semaine des dizaines d’habitants du chef-lieu qui se plaignent de l’absence de cette commodité. Ceci étant dit, le P/APC d’Aghbalou a expliqué que les services de sa commune sont en train de se pencher sur ce problème. «Nous avons sollicité les services de la SDC pour nous fournir les devis des travaux au niveau des sites qui ne sont pas encore raccordés. Une fois ces devis établis, nous comptons ficeler tout un dossier pour le remettre aux services de la wilaya en vue d’obtenir les subventions nécessaires pour prendre en charge les travaux restants», a indiqué le maire d’Aghbalou. Ce dernier a souligné, par ailleurs, que mis à part le chef-lieu communal où le taux de raccordement est très faible, la situation est plutôt satisfaisante à travers les autres localités de la commune où le taux de raccordement dépasse les 90%. C’est le cas à Selloum, Ath Hamdoune et Ighil Ouchekrid et à degré moindre Bahalil. Il faut rappeler que deux projets d’extension ont été inscrits il y a deux ans au profit des villages de Selloum et de Bahalil pour un montant de 17 millions de dinars.

Djamel M