Une bourgade déshéritée

Il existe des villages dans la commune d'Ahnif où même les commodités les plus élémentaires y font défaut. C’est le cas à Aksim, une bourgade située à une dizaine de kilomètres du chef-lieu communal d’Ahnif, qui est en proie à des carences multiples dénotant d'un cadre de vie déplorable. En effet, un manque flagrant en aménagement urbain est enregistré dans cette contrée, concernant essentiellement l'assainissement, l'eau potable, l’électricité et les accès. L'assainissement se trouve être l'un des points noirs dans ce village, où la plupart des habitations ne sont pas encore raccordées à ce réseau d'évacuation des eaux usées. Ce problème concerne surtout les habitations nouvellement construites, dont les propriétaires attendent leur raccordement audit réseau pour lequel il est préconisé une extension dans les brefs délais. À défaut donc d'un réseau d'assainissement, les villageois concernés se voient contraints de se rabattre sur le système D, en aménageant des fosses septiques qui constituent un danger sur la santé publique car elles sont à l’origine des maladies à transmission hydrique (MTH). Pour sa part, l'eau potable enregistre également des insuffisances surtout durant la période estivale, où cette denrée vitale manque cruellement sur les réseaux de distribution. Les villageois se rabattent, ainsi, sur l'eau des citernes moyennant la somme de 1 000 DA le remplissage. Idem pour l'énergie électrique, où il est constaté des maisons qui ne sont pas encore raccordées à ce réseau. Pour ce qui est de l'aménagement urbain, le village subit aussi de plein fouet le problème d'impraticabilité des accès, qui se transforment en bourbiers à la tombée de la pluie. Devant ce constat peu reluisant, un villageois indiquera: «Nous menons une vie dure à Aksim, où les conditions pour une vie décente sont quasi-absentes. Nous sommes vraiment des laissés-pour-compte. À chaque fois, on nous promet des choses, des projets, un avenir meilleur, mais nous constatons qu'aucun changement ne s'opère dans notre triste patelin». Les villageois d’Aksim espèrent l’intervention des responsables locaux pour l’amélioration de leur cadre de vie avec la mise en place des commodités vitales.

Y. S.