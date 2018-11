Réhabilitation des fontaines Aaziza et Tajmaat

Par DDK | Il ya 1 heure | 135 lecture(s)

Les travaux d’embellissement de la rue principale, entrepris par le mouvement associatif de Takerboust au chef-lieu de la commune d’Aghbalou il y a de cela quelques mois, ont repris depuis quelques jours. Pour rappel, cette rue a vu la remise en état des trottoirs, le ravalement des façades donnant sur la rue, l’aménagement d’une petite placette et la réalisation de plusieurs fresques à l’effigie de martyrs et personnalités issus de la localité. Aidés par plusieurs bénévoles, les animateurs de cette association s’attèlent depuis plusieurs jours à restaurer deux fontaines publiques au centre de la localité. Vieilles de plusieurs décennies, les deux fontaines font partie du patrimoine, de l’histoire et de la mémoire collective du village de Takerboust, d’où l’intérêt de les préserver selon les animateurs du collectif. Il faut dire que partout en Kabylie, les villageois ont un attachement particulier à leurs fontaines d’autant que ces ouvrages remontent très loin dans le temps, à la création des villages. A Takerboust, pendant longtemps, et bien avant la mise en place du réseau AEP, ces fontaines étaient parmi les premiers édifices réalisés pour approvisionner les villageois en eau potable. De nos jours et malgré la mise en place des réseaux AEP, les fontaines continuent d’étancher la soif des habitants. Sur le projet entrepris dans la localité, les membres du collectif Ath L’khir indiquent que des travaux de réhabilitation ont touché une première fontaine sise à Tajmaat, au centre de la localité. Ces travaux ont porté sur le réaménagement de l’ouvrage à l’aide de matériaux modernes (faïences, marbre). Des artistes peintres sont ensuite intervenus pour apporter une touche esthétique aux lieux en réalisant des fresques et en sculptant plusieurs décors. Ce qui a redoré l’image de la fontaine qui brille de mille feux. Actuellement, une autre fontaine située à l’entrée de la localité, communément appelé «Aaziza» est entrain d’être restaurée. Selon les membres du même collectif, cet ouvrage sera réhabilité suivant un plan architectural établi au préalable. «A travers ces opérations de réhabilitation, nous avons voulu préserver des édifices du patrimoine séculaire local qui ont une place toute particulière dans la mémoire collective villageoise», explique un membre du collectif.

D. M.