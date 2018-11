Les transporteurs de matériaux indexés

Par DDK | Il ya 25 minutes | 12 lecture(s)

Depuis l'opération de modernisation du tronçon de la RN30 entre M'Chedallah et le col Tizi N'kouilal en 2009, des centaines de transporteurs publics de matériaux de construction de la wilaya de Tizi-Ouzou se sont rabattus sur cette route.

Depuis lors, le tronçon routier connait un défilé ininterrompu, de jour comme de nuit, de poids lourds qui remontent ce tronçon lourdement chargés de sable fin, de gravier et d’agglomérés (parpaing et ourdi). Le choix de cette importante voie d’accès répond à plusieurs critères. A commencer par sa largeur de 8 mètres en double voie et sa pente douce jusqu'au col, à l'inverse de la RN 15 qui relie les deux wilayas de Bouira et Tizi-Ouzou à partir du col de Tirourda via Aghbalou. Cette dernière est délabrée et présente des pentes qui dépassent les 10% par endroits. Ces transporteurs de matériaux de construction s'approvisionnent à partir des sablières de Boussaada dans la wilaya de M'sila pour le sable, des carrières d'agrégats d'Ath Mansour et Ahnif et enfin des plates-formes d’agglomérés implantées à M'chedallah, Ahnif, El-Adjiba et Chorfa où on y trouve aussi de l'acier toutes dimensions et du tout venant. Les deux axes que sont les RN 30 et 15 revêtent un caractère stratégique sur le plan économique dans la région de Kabylie et les wilayas de Bouira, Tizi-Ouzou et Béjaïa en tirent un énorme profit grâce à cette activité. Seulement, il est navrant de voir l’incroyable et dangereux incivisme de certains de ces nombreux transporteurs qui sèment, en véritables épandeuses, le long de ce tronçon de 27 kms de la RN 30, des traînées de sable et graviers en larges couches s’échappant à partir de larges fentes des ridelles des remorques ou des portes arrières tordues des véhicules. Les bâches recouvrant le chargement ne sont d'aucune utilité dans ce cas. Combien de véhicules légers ou de moto ont dérapé en roulant sur ces couches surprises de sable ou d'agrégats pour se retrouver en bas de la chaussée «les quatre fers en l'air». Ce danger omniprésent sur la RN30 ne semble préoccuper aucune des nombreuses autorités et institutions étatiques directement concernées par la sécurité routière, malgré l’existence d’une batterie de lois dans ce sens. En plus des dangers que constitue la présence d’agrégats sur la chaussée pour les usagers, il y a tous ces dégâts engendrés sur la chaussée par ces poids lourds surchargés. Les deux routes n'ont pas tenu longtemps avant qu’elles ne subissent des dégradations du fait de la surcharge. Il suffirait donc de veiller à l'application des lois pour limiter les dangers sur les automobilistes et préserver de la dégradation rapide ces axes routiers stratégiques.

Oulaid Soualah.