Mobilisation tous azimuts des jeunes

Les opérations de bénévolats de nettoyage lancées ici et là à travers les villes et villages de la wilaya se sont multipliés ces derniers mois aux quatre coins de Bouira. Ces jours-ci, une nouvelle action vient d’être lancée au niveau de la ville de Haïzer. En effet, des jeunes bénévoles de cette localité ont lancé une opération de nettoyage et d’embellissement au centre-ville. Le coup d’envoi de ce volontariat a été donné samedi dernier à partir du quartier sud de la ville de Haïzer. Les initiateurs de cette opération, épaulés par les habitants de la ville, ont procédé à un grand nettoyage des principales voies d’accès menant au quartier sud. Ainsi, trottoirs, chaussées ont été débarrassés des tas de boue, gravas et autres détritus qui jonchaient les différents endroits de ce quartier. Il a été procédé par la même occasion au nettoyage et curage des avaloirs, fossés de drainage et autres ouvrages d’évacuation des eaux pluviales pour éviter la stagnation des eaux de pluie et les inondations à répétions, surtout en période hivernale. Une fois ce travail achevé, les bénévoles ont entièrement repeint les bordures de trottoirs. Le quartier respire désormais la propreté alors qu’il figurait parmi les plus pollués de la ville de Haïzer. D’ailleurs, c’est en raison de l’importante dégradation du cadre de vie et de l’environnement dans ce quartier sud que les bénévoles ont choisi de lancer à partir de cette partie de la ville l’opération de nettoyage. Une opération que ses initiateurs disent de grande envergure et qui touchera d’autres parties de Haïzer dans les jours à venir. A l’occasion du lancement de cette initiative, les bénévoles ont lancé un appel à la société civile et aux habitants des différents quartiers de Haïzer afin de s’impliquer et redorer l’image de la ville en proie, ces derniers années, à l’insalubrité. «Il faudrait que les habitants s’organisent et s’impliquent davantage dans l’amélioration de leur cadre de vie et dans la sauvegarde de l’environnement d’une manière général. Certes, les pouvoirs publics ont un rôle à jouer dans ce domaine, mais il ne faudrait pas, non plus, ne compter que sur les collectivités locales, les citoyens doivent s’associer et s’inscrire dans les actions de nettoyage car l’hygiène est l’affaire de tous. A cette occasion, nous lançons un appel à nos concitoyens pour venir nous prêter main forte afin de venir à bout de l’insalubrité et améliorer l’image de la ville», confie un bénévole. Il est utile de rappeler que des actions similaires ont été lancées en début de l'année à Haïzer à l'initiative de l'association des chasseurs de la ville. Ces actions ont vu le nettoyage du boulevard central passant par la ville, tronçon de la RN33 menant à Tikjda. Une opération de plantation des arbres le long de ce boulevard a aussi été menée.

