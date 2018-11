On prépare déjà Yennayer

Par DDK | Il ya 12 minutes | 2 lecture(s)

Les villageois d'Ath Ali Outhemim se sont de nouveau retrouvés mardi dernier au niveau de leur ancien village situé au nord du chef-lieu de la commune de Saharidj. Cette assemblée générale (AG) à laquelle a appelé l'association sociale du village et qui coïncide avec la fête religieuse du «mouloud», a été l'occasion pour débattre du programme à mettre en place pour repeupler ce village rasé par les forces coloniales en 1957 et dont les habitants furent éparpillés à travers la circonscription de l'actuelle daïra de M'chedallah. Pour pérenniser ces retrouvailles, les membres de l'association ont accordé une priorité absolue aux préparatifs de la célébration du jour de l'an berbère Yennayer. Les préparatifs ont débuté par une collecte de fonds à laquelle tous les chefs de familles ont contribué. Profitant de la présence d'un élu, membre du bureau exécutif de l'APW, M. Chachoua Hamid originaire de ce village, l'association lui demanda un compte rendu à propos du projet de réhabilitation du réseau d'électricité vandalisé durant la décennie noire. Cet élu répondra que le dossier est au niveau de la SDC de Bouira qui a promis de déclencher l'opération au niveau des deux villages mitoyens Ath Ali Ouhtemim et Ivelvaren dont l'ouvrage a subi le même vandalisme. Un autre point inscrit à l'ordre du jour a trait à la reconstruction du village et le projet d'attribution de 50 logements ruraux groupés dans le programme de l'auto-construction. Le dossier de ce programme a été finalisé. L’opération des terrassements de l'assiette qui doit recevoir cet important projet a été aussi menée à terme. Les villageois ont profité de cette AG pour interpeller le président de l'APW, présent à cette cérémonie, pour faire le nécessaire et accélérer la concrétisation de ce projet qui rentre dans le cadre du repeuplement du village, inclus dans le programme d'activités de l'association sociale du village. Il est à noter que plusieurs centaines de villageois venus des quatre coins de la région ont pris part à cette assemblée générale. Il a été enregistré la présence des autorités locales et plusieurs autres invités tels que les membres de l'exécutif de l'APC de M'Chedallah. La cérémonie a été clôturée par une offrande, un couscous collectif auquel ont été conviés tous les présents.

O. S.