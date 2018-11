A quand les attributions ?

Par DDK | Il ya 47 minutes | 90 lecture(s)

Les postulants au projet des 160 logements sociaux à Tikremtath au sud de la commune d’Ahnif, commencent à s'inquiéter devant le retard mis dans leur attribution. Cent vingt (120) de ces logements ont été livrés définitivement et réceptionnés début 2016, mais ils sont depuis, laissés à l’abandon. Les travaux sur les 40 autres logements restants sont à l'arrêt depuis une année. Il y a été enregistré un taux d’avancement de 30%. Il est utile de noter qu’il a été procédé récemment à l’attribution du marché à une entreprise de Bordj Bou Arreridj pour mener à terme le reste à réaliser. La cause du retard de l'attribution des blocs réceptionnés est le non raccordement aux servitudes, à savoir, les réseaux d'électricité, du gaz naturel, celui de l'AEP et enfin de l'assainissement, au même titre que le non aménagement de la voie d'accès à partir du CW 11, distant de quelques 800 mètres. Aussi, ces logements laissés sans gardiens durant plus d'une année ont subi des dégradations en raison du vandalisme et des agressions climatiques. Interrogé à propos de la situation de ce projet, le maire de la commune d'Ahnif, Mohamed Mechedou, nous fera part de la réaffectation de gardiens sur les lieux depuis quelques mois. L'édile communal qui déplore le retard mis pour ces raccordements aux ouvrages d'accompagnement (courant électrique, AEP, gaz et assainissement), dira que pas moins de 200 habitations individuelles réalisées par des particuliers autours de ce quartier de 160 logements, attendent aussi d'être raccordés à ces servitudes. Il affirme que la plupart de ces habitations réalisées sur fonds propres sont occupées telles qu'elles, sans aucune de ces commodités, alors qu'elles sont à moins de 200 mètres des divers réseaux de ces ouvrages d'utilité publique. Notre interlocuteur fera aussi part de l'énorme pression exercée sur lui quotidiennement par les postulants à ces logements sociaux. Ceux-ci commencent à perdre patience en constatant, à juste titre, la dégradation progressive de leurs futures habitations. Il est utile de préciser que dans beaucoup de communes de la wilaya de Bouira, l’attribution de beaucoup de projets de logements a été retardée de plusieurs mois, voire des années, et ce, en raison de l’absence de raccordement aux divers réseaux. Ce problème est récurent et exige des solutions pérennes de la part des pouvoirs publics.

O. S.