Une assiette de 3,5 ha mobilisée

à l’instar de beaucoup de communes de la wilaya de Bouira, Lakhdaria est confrontée au manque du foncier.

Un problème épineux qui freine considérablement le développement local au niveau de cette commune. A Lakhdaria, de nombreux projets n’ont pas pu voir le jour en raison de cette contrainte. Le cas le plus édifiant reste celui du programme de logements de la formule location vente (AADL). Bien qu’un quota consistant soit attribué à la commune il y a de cela plus de deux ans, le projet n’a pu être lancé en raison de l’absence d’assiettes de terrain pour l’accueillir. Ce qui a amené les autorités de wilaya, du temps de l'ex wali Mouloud Cherifi, à orienter les souscripteurs de Lakhdaria vers la commune voisine de Kadiria où un important programme est actuellement en cours de réalisation. Mais il n'y a pas que ce projet qui a été freiné, d’autres programmes de logements notamment de la formule sociale, sont restés en stand-by pour les mêmes raisons, surtout dans une des plus importantes communes de la wilaya où la demande sur le logement reste importante et le besoin en matière du foncier est considérable. Devant cette difficulté, les responsables locaux étaient appelés à multiplier les efforts de prospection de terrains pour implanter des projets de développement. Ces efforts ont été enfin récompensés puisque une assiette de terrain de 3.5 ha vient d’être dénichée dans la région de Tiliouine pour accueillir d’éventuels projets de développement. Ainsi nous apprenons auprès de la cellule de communication de la commune de l’ex Palestro que la décision a été entérinée la semaine dernière, à l’occasion d’une visite sur les lieux, par une commission de wilaya. Selon la même source, la commission en question est composée des services de la DUC de Bouira, ceux du logement, de l’agence AADL, de la DSA, des domaines, de l’environnement, de la SDC, de la DTP et de la protection civile. Les membres de la commission ont effectué, en compagnie du P/APC de Lakhdaria, Brahim Goura, et des services de la daïra, une visite des lieux où il a décidé d’attribuer l’assiette de terrain de 3.5 ha de Tiliouine au profit de l’APC. Selon la même source, l’assiette en question va accueillir en premier lieu des programmes du logement. Ainsi, il a été décidé de consacrer une superficie de 1.2 ha (12 000 m²) au projet de réalisation de 120 unités du social. Le reste du terrain, soit 2.3 ha (23 000 m²) va servir aux autres programmes de logements, notamment ceux de la formule AADL. Il est utile de souligner que cette décision a été plutôt bien accueillie par les souscripteurs de la formule AADL qui attendaient depuis un bout de temps la concrétisation du programme des 500 unités attribué à la commune.

Djamel M.